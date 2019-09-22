— Воды вообще никакой нет теперь, только техническая, — подключается к разговору еще одна пенсионерка, Александра Миронова. — Была колонка — ее строители своротили машиной и никто не делает. Вот у нас староста не хочет звонить никуда, и мы сидим.

— Так, может, вы сами позвоните в администрацию, например? — предлагаю.

— Звонили, говорят! — отвечает Миронова. — Ответили: «А у вас же там никто не живет, зачем вам вода?!» Вот как! Деревня деревней уже не числится. Мы им нужны? Три года воды нет питьевой! Я как-то сварила мясо на технической воде, оно у меня пенится, как мыло. Так собакам бульон и отдала. Мясо, конечно, помыла, сожрала.

— Мы брошенные все! Бро-шен-ны-е! — по слогам произносит Клавдия Полочкина.

Жена Владимира Храпова, присоединившаяся к беседе, говорит, что самое страшное — неопределенность. Когда выселят? Выселят ли? Сколько денег дадут? В деревнях недавно провели оценку земли, но какую сумму и когда получат жители — до сих пор неизвестно.

— У меня племянница в Канаде живет, говорит, ее квартира рядом с полосой, самолеты летают близко, — продолжает Храпова. — И вот она говорит, ничего, сижу на балкончике, смотрю. Нормально. Я думаю, хоть бы запустили уже эти самолеты, мы бы посмотрели, мешают они нам или не мешают.

— А чего это мы будем на иностранцев смотреть? — вскидывается Александра Миронова. — Зачем?

— Здесь такое настроение, — говорит Храпова, — люди руки опустили, не знают, чего делать. И не делают ничего.

— Сейчас зима придет, дрова надо покупать или не надо? — продолжает Миронова. — Я 46 лет на заводе проработала крановщицей, что я заработала, 17 тыщ и вот это вот? А до кого это дойдет, до Путина дойдет?

— До Путина туда не доходит, — вздыхает Владимир Храпов.

— Путин в Монголию поехал, сюда бы он приехал, побеседовал бы с нами! — взрывается Клавдия Полочкина. — Черт их внес сюда с этой полосой! Не влезли бы они, мы бы никому не мешали и отжили бы, на кладбище нас бы схоронили, вот и все.