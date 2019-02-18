Минтранс РФ разрабатывает законопроект о приаэродромных территориях. В документе говорилось, что ночные рейсы ВПП-3 будут работать в ограниченном режиме из-за близости к населенным пунктам, в том числе к Зеленограду и Сходне. Но затем ведомство опровергло свои же выкладки.

«Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить» , — было указано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале regulation.gov.ru.

Однако уже на следующий день представитель Минтранса заявил, что никаких ограничений не будет, сообщает «Интерфакс». «Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома. Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета — самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой», сказал сотрудник министерства.

Сейчас на портале законопроектов этого документа нет — просто исчез.

Третья полоса строится в северном секторе «Шереметьево», она находится ближе и к Сходне, и к Зеленограду, чем две существующие. При этом уже и нынешние пролёты над Зеленоградом мешают жителям — более половины участников опроса Zelenograd.ru заявили об этом. На шум самолетов, в том числе ночью, чаще жалуются жители «нового» города, то есть района Крюково.

В 2017 году был принят федеральный закон, который обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях (земли в радиусе 30 км) семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. В первой, самой жесткой, можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, в седьмой возможны ограничения застройки, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью. За то, что на земли и недвижимость наложены ограничения в использовании, аэропорт должен платить компенсации их владельцам. Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения также за счет аэропортов.

Согласно карте подзон акустического воздействия, маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы (она расположена в районе Лунёво) проходит прямо над Зеленоградом. Практически по всему городу уровень шума превысит нормативный на 10-20 дБА.

Редакция Zelenograd.ru обратилась за комментариями в Роспотребнадзор, Росавиацию и мэрию Москвы.