Речь идет о двух строящихся 17-этажках на улице Микояна, рядом с которыми находятся старые малоэтажные дома и дачи. Местные жители обратились за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Эти дома находятся в 8 километрах от контрольной точки Шереметьево, при этом территория воздушного подхода или приаэродромная территория определяются окружностью радиусом 30 км от аэропорта. В этой зоне запрещено строительство и развитие городских и сельских поселений, возведение и реконструкция объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и других без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Но в случае с домами на улице Микояна все согласования и разрешения застройщик получил, в том числе от собственника международного аэропорта, сообщили в ОНФ.

В «Шереметьево» опровергли это утверждение. В заключении, выданном в 2016 году, отмечалось, что превышение максимально допустимой абсолютной высоты зданий повлияет на безопасность полетов, а место строительства домов в Сходне расположено в неблагоприятной акустической зоне воздействия, сообщили Zelenograd.ru в дирекции по связям с общественностью аэропорта. Эти доводы при согласовании строительства не были приняты во внимание. К тому же, согласование с администрацией аэропорта не было обязательным. Процедура предусматривала лишь подготовку аэропортом заключения, касавшегося превышения возводимыми зданиями расчетных поверхностей безопасного взлета и захода на посадку и акустического воздействия воздушного шума на место застройки. При этом в основу решения Росавиации о выдаче или об отказе в согласовании могли быть положены заключения других экспертов.

На той же улице Микояна и в других местах Сходни, а также возле нее построено несколько 17-этажных домов. Они уже заселены или заселяются.