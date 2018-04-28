Микрорайон Сходня находится в зоне воздушных подходов аэропорта Шереметьево — над ней самолеты набирают высоту или снижаются. Местные жители обеспокоены: 17-этажные новостройки могут усугубить страшные последствия в случае авиакатастрофы. Росавиацию просят проверить только два дома, но в Сходне и возле неё несколько высотных домов.
Речь идет о двух строящихся 17-этажках на улице Микояна, рядом с которыми находятся старые малоэтажные дома и дачи. Местные жители обратились за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Эти дома находятся в 8 километрах от контрольной точки Шереметьево, при этом территория воздушного подхода или приаэродромная территория определяются окружностью радиусом 30 км от аэропорта. В этой зоне запрещено строительство и развитие городских и сельских поселений, возведение и реконструкция объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и других без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Но в случае с домами на улице Микояна все согласования и разрешения застройщик получил, в том числе от собственника международного аэропорта, сообщили в ОНФ.
В «Шереметьево» опровергли это утверждение. В заключении, выданном в 2016 году, отмечалось, что превышение максимально допустимой абсолютной высоты зданий повлияет на безопасность полетов, а место строительства домов в Сходне расположено в неблагоприятной акустической зоне воздействия, сообщили Zelenograd.ru в дирекции по связям с общественностью аэропорта. Эти доводы при согласовании строительства не были приняты во внимание. К тому же, согласование с администрацией аэропорта не было обязательным. Процедура предусматривала лишь подготовку аэропортом заключения, касавшегося превышения возводимыми зданиями расчетных поверхностей безопасного взлета и захода на посадку и акустического воздействия воздушного шума на место застройки. При этом в основу решения Росавиации о выдаче или об отказе в согласовании могли быть положены заключения других экспертов.
На той же улице Микояна и в других местах Сходни, а также возле нее построено несколько 17-этажных домов. Они уже заселены или заселяются.
В прошлом году президент России одобрил поправки в Воздушный кодекс, согласно которым аэропорты должны будут выплачивать компенсации владельцам частной недвижимости на приаэродромных территориях в случае строительства новых взлётно-посадочных полос. До 1 июля 2018 года аэропорты должны подготовить новые планы приаэродромных территорий и подать их в уполномоченный орган федеральной власти. Теперь на приаэродромной территории должно быть выделено семь зон с особыми условиями использования. Жилая застройка возможна только в третьей зоне и дальше, но при условии, что она не нарушает требований о высотности, установленных Росавиацией для конкретного аэродрома. Если же они будут нарушены, тогда строения подлежат сносу, а собственникам этих строений и сооружений должны быть возмещены убытки за счет оператора аэропорта.
Приаэродромные территории сейчас накрывают почти половину территории Московской области и около 90% территории Москвы, рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Эти районы строились в советские времена с учетом требований, установленных еще Министерством гражданской авиации СССР. Но с тех пор интенсивность воздушного движения в аэропортах увеличилась в несколько раз. Принятые поправки к закону как раз направлены как на обеспечение безопасности полетов, так и на охрану здоровья людей и предусматривает, что зоны шумового воздействия аэропортов устанавливаются с учетом заключений Роспотребнадзора. А там, где снизить уровень шума до норматива невозможно, законно построенные жилые дома подлежат расселению, отметил Козак. И новое строительство жилья и социальных объектов будет запрещено.
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