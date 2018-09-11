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Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК 11.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Два новых общественных здания и площадь с фонтаном-каскадом появятся в микрорайоне МЖК в течение трех лет. В одном из них будет фитнес-центр с бассейном длиной 20-23 метра.

В офисно-деловом здании, кроме бассейна планируется на площади около 1500 квадратных метров сделать сауну, баню, тренажерные и спортивные залы.

В культурно-торговом центре, кроме магазинов, будут большие помещения для занятий бальными танцами, приспособленные для проведения городских соревнований по бальным танцам.

Площадь с фонтаном, зоной отдыха и кафе устроят на участке между корпусом 528 и Никольским проездом.

Строительство новых зданий — офисного и культурно-торгового центра — планируется начать в этом году, а завершить в 2021-м, сообщил Zelenograd.ru председатель некоммерческого партнерства МЖК «Зеленоград». Все планы организация реализует за свой счет, без бюджетных денег.

О планах строительства общественных зданий стало известно еще в 2013 году во время обсуждения проекта межевания 5А (МЖК) микрорайона. Правда, тогда речь шла о детском культурном центре и кафе-клубе. Три года спустя стало известно о планах строительства новых жилых домов возле корпуса 534.

МЖК — единственный микрорайон Зеленограда, где воплощаются действительно эксклюзивные проекты. В 2012 году здесь устроили парк камней с альпийской горкой, в 2016-м открыли уникальную площадь с поющим фонтаном и самым большим в мире циферблатом. В этом году — детскую площадку в виде рыцарского замка. А сейчас Александр Раптовский воздает уникальный сад камней: практически музейную экспозицию окаменелых деревьев — от древних времен до наших дней. Его планировали открыть к сентябрю, но сроки отодвинулись из-за решения вопроса с земельным участком — он немного затрагивает территорию Московской области.

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