Об этих планах рассказала главный архитектор Зеленограда Анжела Игнатьева на слушаниях проекта правил землепользования и застройки. Раньше градостроительные планы, неизвестные широкой общественности, «всплывали» на обсуждении проектов межевания микрорайонов. Во время публичных слушаний межевания МЖК об участках под жилую застройку не говорилось. Здесь собирались строить детский культурный центр и кафе (пока их нет), а возле корпуса 534 появилась уникальная площадь с самым большим в мире циферблатом — её построило на свои деньги МЖК «Зеленоград».

Жилые дома планируют также построить во 2 и 3 микрорайонах. Во 2 микрорайоне — два дома вместо запланированных ранее пяти. Проекты также обсудят с жителями. Участки под застройку расположены между «народным» гаражом и детским садом №322.

В 3 микрорайоне, за «Флейтой», на месте снесённых несколько лет назад пятиэтажек — восемь домов. Эти планы не будут обсуждать с жителями, участки уже подготовлены для инвесторов. Застройка участков утверждена проектом правил землепользования и застройки, которые продолжат обсуждать до 29 января. Предложения и замечания принимают по адресу: zelao-gradstroy@mos.ru, по телефону 8(495)957-91-57. Можно обращаться и прямо в правительство Москвы.