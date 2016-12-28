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В МЖК запланировано строительство новых жилых домов 28.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Участок возле корпуса 534 зарезервирован под строительство нескольких жилых домов. Точные параметры новостроек пока неизвестны, проект участка вынесут на общественное обсуждение.

Об этих планах рассказала главный архитектор Зеленограда Анжела Игнатьева на слушаниях проекта правил землепользования и застройки. Раньше градостроительные планы, неизвестные широкой общественности, «всплывали» на обсуждении проектов межевания микрорайонов. Во время публичных слушаний межевания МЖК об участках под жилую застройку не говорилось. Здесь собирались строить детский культурный центр и кафе (пока их нет), а возле корпуса 534 появилась уникальная площадь с самым большим в мире циферблатом — её построило на свои деньги МЖК «Зеленоград».

Жилые дома планируют также построить во 2 и 3 микрорайонах. Во 2 микрорайоне — два дома вместо запланированных ранее пяти. Проекты также обсудят с жителями. Участки под застройку расположены между «народным» гаражом и детским садом №322.

В 3 микрорайоне, за «Флейтой», на месте снесённых несколько лет назад пятиэтажек — восемь домов. Эти планы не будут обсуждать с жителями, участки уже подготовлены для инвесторов. Застройка участков утверждена проектом правил землепользования и застройки, которые продолжат обсуждать до 29 января. Предложения и замечания принимают по адресу: zelao-gradstroy@mos.ru, по телефону 8(495)957-91-57. Можно обращаться и прямо в правительство Москвы.

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Обсуждение
Барри
Вчера, 12:07
А построят бассейн и мини детскую поликлинику с прогулочным парком
Math Math
Вчера, 15:20
Бассейн не построят, они в нашем городке отчего-то не приживаются. Кстати, в мжк-шной школе бассейн отремонтировать второй год не могут.
Иван Хан
6 часов назад
да построят ничего личного это бизнес!!!помню как начиналось МЖК ...люди в выходные или после работы работали на себя что бы получить жильё!!!вот класс !!!от сюда и название молодёжный жилищный кооператив!!!а сейчас молодёжи не реально купить а построить самим при участии государства не дают возможность...ипотека с такими процентами это утопия...кабала...как говорится украл 10 лямов отсидел пять и свободен а взял ипотеку 10 лямов отдал 25 и лет двадцать мучиешся!!!
Варвара Попова
3 часа назад
Бассейн не построят, они в нашем городке отчего-то не приживаются. Кстати, в мжк-шной школе бассейн отремонтировать второй год не могут.
А зачем ремонтировать бассейн,Раптовский на этом ничего не заработает,поэтому и не вкладывается в него.В школе в этой кто рулит???Жена Раптовского,она там всем распоряжается.Вот то,что там помешивания вечерами сдаются в аренду,все молчат,хотя это не просто нарушения,а уголовка в чистом виде!
Варвара Попова
3 часа назад
Раптовский не может по сей день исполнить обязательства по корп 534, дом построен с грубыми нарушениями и не только СанПинов и СНИПов,так люди собственность через суд получают, и то только спустя 5 лет, как смогли взять ключи от уплоченных еще в 2006 году денег за квартиры,так БТИ дом так и не прошел,получаешь решение суда и дальше гемороишься за свои кровные ставя квартиру на кадастр,а уже потом регистрируешь собственности,а с учетом того,что договора по постройку этого дома это вообще филькина грамота,то и проблем куча,как в суде,та и во всех инстанциях,вообщем полный бардак,а тут решили что ему надо еще дать возможности подзаработать,то есть обмануть людей...Хватит.Ведь кроме,как себя он не пустит на стройку никого.
Кто Кто
1 час назад
534, дом построен с грубыми нарушениями и не только СанПинов и СНИПов
А можно конкретнее в чем заключаются эти страшные нарушения? Конкретно
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