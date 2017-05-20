Днем рождения микрорайона МЖК считается 20 мая 1987 года, когда исполком Зеленограда утвердил устав «Молодёжного жилого комплекса». Зеленоградский музей рассказывает об истории создания этого микрорайона.
Движение по созданию Молодёжного жилого комплекса зародилось в Зеленограде ещё в 1985 году. Его девиз был краток и привлекателен: «Своими руками построим себе жильё». В 1986 году Зеленоград посетил Борис Ельцин, в то время 1-й секретарь Московского городского комитета КПСС, и по его личному указанию под МЖК было выделено огромное поле (около 40 тысяч кв. метров) во Ржавках.
В марте 1987 года прошла учредительная конференция. Свыше 1000 молодых и энергичных участников приняли решение об организации Добровольного общества по созданию и развитию МЖК «Зеленоград». Председателем его был избран Александр Раптовский — выходец из «Зеленоградстроя».
Исполком Зеленограда утвердил устав Молодёжного жилого комплекса 20 мая 1987 года — эта дата и считается Днём рождения МЖК. Концепция и проект МЖК разрабатывались под руководством главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского. Все дома были из красного кирпича, но отличались индивидуальностью: разноэтажные, с возможностью свободной планировки. Финансирование строительства осуществлялось из средств Министерства электронной промышленности (МЭП).
Право участвовать в строительстве МЖК с возможностью получения жилплощади, нужно было ещё заслужить, для чего необходимо было отработать на стройке 3000 часов. Специально разработанное положение предусматривало организацию социалистического соревнования «За право быть жителем МЖК» с начислением баллов по показателям, например, за участие в субботниках, городских мероприятиях, спортивных соревнованиях.
Строительство началось в сентябре 1988 года. Для лучшей организации работ был создан проектно-строительный кооператив «Авангард». Однако дело застопорил кризис. В связи с ликвидацией МЭП СССР прекратилось бюджетное финансирование. Руководство МЖК добилось решения московских властей, и в июне 1992 года строительство было передано на баланс МЖК. Несмотря на трудности, в декабре 1992 года первые три жилых дома были сданы в эксплуатацию.
Новые экономические отношения дали возможность продавать часть квартир, а полученные средства использовать для продолжения стройки. В течение нескольких лет свыше 1000 человек въехали в комфортабельное жилье. Постепенно МЖК превратился в особый микрорайон со своей инфраструктурой, отработанной системой самоуправления, жители которого гордились, что реализовали свою мечту.
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