Движение по созданию Молодёжного жилого комплекса зародилось в Зеленограде ещё в 1985 году. Его девиз был краток и привлекателен: «Своими руками построим себе жильё». В 1986 году Зеленоград посетил Борис Ельцин, в то время 1-й секретарь Московского городского комитета КПСС, и по его личному указанию под МЖК было выделено огромное поле (около 40 тысяч кв. метров) во Ржавках.

В марте 1987 года прошла учредительная конференция. Свыше 1000 молодых и энергичных участников приняли решение об организации Добровольного общества по созданию и развитию МЖК «Зеленоград». Председателем его был избран Александр Раптовский — выходец из «Зеленоградстроя».



Исполком Зеленограда утвердил устав Молодёжного жилого комплекса 20 мая 1987 года — эта дата и считается Днём рождения МЖК. Концепция и проект МЖК разрабатывались под руководством главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского. Все дома были из красного кирпича, но отличались индивидуальностью: разноэтажные, с возможностью свободной планировки. Финансирование строительства осуществлялось из средств Министерства электронной промышленности (МЭП).