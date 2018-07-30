Слева от альпийской горки в микрорайоне МЖК появилась необычная детская площадка. Она сделана в виде рыцарского замка: с башнями, стенами, подвесным мостом. Средневековый антураж дополняют фигуры закованных в латы рыцарей. Спасибо за фото Виктории Кондратьевой.
Фото: Виктория Кондратьева / @zelenogradochka777
Фото: Виктория Кондратьева / @zelenogradochka777
Фото: Виктория Кондратьева / @zelenogradochka777
Петр Иванов
Эдакая тематическая спортплощадка) Здорово! Молодец Раптовский. Предвижу комментарии в стиле "опять всё в МЖК!"
1
Свити ***
Да, опять. Нам пластиковую страшную хрень ставят и других вариантов не предлагают. Нас вообще не спрашивают что хотим видеть в своем дворе. Я лично писала на сайте префектуры, что нет во дворе площадки для малышей до 5л. Мне отписывались всякой ерундой, но площадки для малышей так и не появилось.
4
Константин Мах
А что не так? Я бы удивился если бы её открыли в 9 м-не или 8 м-не...
3
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