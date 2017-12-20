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В МЖК привезли огромные древние камни для экспозиции «Свидетели времени» 20.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Уникальный арт-объект возводится рядом с корпусом 531. Это практически музейная экспозиция артефактов — окаменелых деревьев от древних времен до наших дней. В центре экспозиции будет модель Земли диаметром 12 метров. Открыть её планируется к сентябрю 2018 года.

фото: Андрей Лепендин

В числе экспонатов композиции — фрагменты древнейших окаменелых деревьев возрастом около 380 миллионов лет, каменноугольного периода (около 340 млн. лет), мелового периода, дерева в яшме (около 280 лет), деревья, добытые у древних рек и болот в Белоруссии, мореные дубы возрастом 8200 и 4500 лет.

Это настоящие свидетели времени — свидетели появления динозавров, формирования материков, зарождения цивилизации, строительства египетских пирамид. В экспозиции будет и свидетель российской истории от Ивана III до наших дней — 500-летняя лиственница, росшая в деревне Горетовка под Зеленоградом и высохшая всего пять лет назад.

Центром композиции станет бетонный макет земного шара с металлическим каркасом, который покажет меридианы и параллели Земли. Поверхность макета украсят многолетние растения: на материках зеленые, на океанах — фиолетовые.

Открыть экспозицию планируется ко Дню города, то есть к сентябрю, рассказал Zelenograd.ru председатель некоммерческого партнерства «МЖК «Зеленоград», автор проекта «Свидетели времени» Александр Раптовский. Сейчас ведутся монтажные работы, сделан опытный образец макета. Фрагменты окаменелых деревьев сейчас лежат на складе, летом надо будет проделать большую работу по их укреплению и консервации — ведь деревья очень древние, они осыпаются. Эти работы проводят только в теплое время года. Параллельно будет делаться металлическая облицовка макета Земли.

фото: Андрей Лепендин

Проект реализуется на деньги инвестора — «МЖК «Зеленоград». В прошлом году в зеленоградском микрорайоне МЖК открылась уникальная площадь с огромными водными часами, цветомузыкальным фонтаном, круглой брусчаткой и дизайнерскими скамейками.

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Обсуждение
Елена Серова
21 декабря
А в 15 районе самая большая детская площадка вся развалилась.Все деревянные конструкции когда то были красивы и покрыты лаком.их остатки разобрали и осталось пустое место.Пластиковые горки сломались.их просто отняли от общей конструкции и все утилизировали.плитка дорожная потрескаласьи вся ходит ходуном.столбы с фонарями шатаются.
Хорошо.что в МЖК все красиво.там живут счастливые дети
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