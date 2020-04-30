Аэропорт Шереметьево закрыл ближайшую к Зеленограду взлетно-посадочную полосу 30.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Ограничения из-за эпидемии вынудили руководство аэропорта Шереметьева временно закрыть новую взлётно-посадочную полосу (ВПП-3), чтобы сократить расходы.

С её открытием в Зеленограде вырос шум от самолётов, поскольку маршруты взлёта и захода на посадку на ВПП-3 находятся всего в четырех километрах от города. Теперь, вероятно, в Зеленограде станет потише.

ВПП-3 запустили в сентябре, а обслуживающий её терминал С1 открыли в январе этого года. Сейчас его тоже временно вывели из эксплуатации.

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Одновременно с ВПП-3 и терминалом С1 аэропорт закрыл терминалы D и Е. Их вернут к работе, когда восстановится достаточная нагрузка — объем пассажирских перевозок и интенсивность взлетно-посадочных операций, — какая была до пандемии и связанными с ней ограничениями на перелёты.

Также аэропорт приостановил все инвестиционные проекты, кроме реконструкции первой полосы: проект хотят завершить — «с учетом его особой значимости» — до конца года, сообщает пресс-служба Шереметьева.

Кроме того, аэропорт сократил все непроизводственные расходы, оптимизировал график работы сотрудников, «а топ-менеджмент отказался более чем от 60% своего вознаграждения», добавили в пресс-службе.

Планировалось, что к середине года терминал С1 будет обслуживать 260 рейсов в сутки. В 2024 году собирались начать, а в 2026-м завершить строительство второй очереди терминала. В планах на этот год были открытие ангарного комплекса и строительство новой ветки «Аэроэкспресса». Теперь эти планы могут отодвинуться.

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Метки:
коронавирус, шереметьево
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