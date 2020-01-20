Паркинг и аэровокзальный комплекс

Аэровокзальный комплекс терминала С1 состоит из основного семиэтажного здания, перрона и шестиуровневого паркинга. Терминал С в цифрах (без паркинга):

стойки регистрации — 74;

кабины паспортного контроля — 60;

телетрапы — 20 (в том числе один для обслуживания самолётов А-380);

эскалаторы — 11;

траволаторы — 8;

автоматические двери — 120;

лифты — 57;

медиаэкраны — 78.

Паркинг рассчитан на 2500 машино-мест и соединен с терминалом крытым пешеходным переходом. По нему можно добраться до аэропорта за две минуты. Информация о стоимости в паркинге терминала С на сайте аэропорта пока отсутствует. В паркинге 8 лифтов, 4 траволатора, 2 эскалатора и 8 автоматических дверей.

Пропускная способность терминала составляет 20 миллионов пассажиров в год, что значительно поднимет пассажиропоток Шереметьево в целом. В 2019 году аэропорт обслужил 49 миллионов 933 тысячи человек, включая детей от 0+, говорится на сайте аэропорта. В планах — к 2030 году обслуживать 100 миллионов пассажиров в год.