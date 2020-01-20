Торжественное открытие пассажирского терминала С1 аэропорта Шереметьево состоялось в пятницу, 17 января. В связи с запуском нового терминала на ближайшую к нему и, соответственно, к Зеленограду третью взлетно-посадочную полосу переведут часть авиарейсов, раньше использовавших другие полосы. Рассказываем, как устроен терминал С1, как до него добраться из Зеленограда, есть ли там работа и когда построят вторую очередь.
Аэровокзальный комплекс терминала С1 состоит из основного семиэтажного здания, перрона и шестиуровневого паркинга. Терминал С в цифрах (без паркинга):
- стойки регистрации — 74;
- кабины паспортного контроля — 60;
- телетрапы — 20 (в том числе один для обслуживания самолётов А-380);
- эскалаторы — 11;
- траволаторы — 8;
- автоматические двери — 120;
- лифты — 57;
- медиаэкраны — 78.
Паркинг рассчитан на 2500 машино-мест и соединен с терминалом крытым пешеходным переходом. По нему можно добраться до аэропорта за две минуты. Информация о стоимости в паркинге терминала С на сайте аэропорта пока отсутствует. В паркинге 8 лифтов, 4 траволатора, 2 эскалатора и 8 автоматических дверей.
Пропускная способность терминала составляет 20 миллионов пассажиров в год, что значительно поднимет пассажиропоток Шереметьево в целом. В 2019 году аэропорт обслужил 49 миллионов 933 тысячи человек, включая детей от 0+, говорится на сайте аэропорта. В планах — к 2030 году обслуживать 100 миллионов пассажиров в год.
Новый терминал входит в состав северного терминального комплекса (терминалы В и С) и предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
В день открытия он принял первый рейс, который выполнила компания «Аэрофлот» из Хельсинки. С октября этого года авиакомпания планирует обслуживать в терминале С почти 270 международных рейсов. «С открытием терминала начинается прием и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. О планах других международных перевозчиков относительно нового терминала не сообщается.
Действующие международные рейсы поэтапно переводят из других терминалов в новый. Именно рядом с ним расположена открытая в прошлом году третья взлетно-посадочная полоса — ближайшая к Зеленограду. В городе станет шумнее из-за взлетающих и садящихся самолетов.
Автобусы. С 18 января у терминала С начала работать новая автобусная остановка «Аэропорт Шереметьево — терминал С» на маршруте № 851, курсирующем между Речным вокзалом и авиахабом. При следовании из Зеленограда на него можно пересесть на остановке «Монумент», доехав до нее на поостановочном 400-м.
Недавно до Шереметьево запустили экспресс от метро «Ховрино» с номером маршрута 1195. Это автобусы красного цвета с надписью «аэроэкспресс». Однако они заезжают только в терминал В.
М-11. С января этого года изменилась стоимость проезда. В основном поднялась, но между Шереметьево-1 (A, B, C) и Шереметьево-2 (D, E, F), наоборот, снизилась. Сейчас проезд на этом участке по транспондеру стоит 50 рублей вместо прежних 75. Также по транспондеру до конца января можно бесплатно проехать в любом направлении в ночное время суток с 01:00 до 06:00.
Железная дорога. Это пока в планах. Ветку между южным и северным терминальными комплексами Шереметьево РЖД планирует запустить в 2022 году. Строительные работы уже развернуты и пройдут в два этапа. «На первом этапе будет построена ветка железной дороги, которая соединит между собой терминалы D, E, F и B, C», — сообщает агентство «Москва».
Накануне открытия «Терминала С» аэропорт Шереметьево сообщил, что там требуются дежурные в комнаты матери и ребенка. В их обязанности входит обслуживать пассажиров с детьми в комнатах матери и ребенка, оказывать сервисные и информационные услуги и работать в игровой комнате. Стаж работы необязателен.
Другие вакансии в Шереметьево размещены на популярных сайтах вакансий, а также в тематических сообществах в социальных сетях — их можно найти по хештегу #SVOи_вакансии.
Вторую очередь терминала С (условное название «терминал С2» ) собирались ввести в эксплуатацию в конце 2022 — начале 2023 года. О таких планах говорил прошлым летом заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево Сергей Папков, пишет «Коммерсантъ».
Однако сроки запуска отодвинули на три года. На открытии терминала С1 председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко заявил, что строительство второй очереди аэропорт планирует начать в 2024 году, а закончить — в 2026-м.
Одновременно с открытием терминала С1 закрыли на ремонт первую взлетно-посадочную полосу Шереметьево. Ее ввели в эксплуатацию в 1953 году, реконструировали в 1997-м — и с тех пор не ремонтировали.