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В Шереметьево 1 сентября откроют новую взлетно-посадочную полосу. В Зеленограде станет шумно 28.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Новая полоса расположена ближе к Зеленограду, чем две существующие — от южной части города до неё всего четыре километра. Маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы проходит прямо над Зеленоградом.

Согласно схеме зон акустического воздействия, практически весь Зеленоград попадает в зону с превышением шума от самолетов, взлетающих с новой полосы.

Один житель Зеленограда обратился в Росавиацию с просьбой, чтобы ночью самолеты не заходили на посадку над Зеленоградом на третью полосу, а использовали первую и вторую, а сразу после взлета с третьей полосы отворачивали вправо и обходили город севернее. В ответе говорится, что маршрут захода на посадку на третью ВВП находится в непосредственной близости к южной окраине Зеленограда (примерно в районе Кутузовского шоссе), и изменить эту траекторию невозможно. Но чтобы уменьшить шум, с 23:00 до 6:00 введены ограничения на полеты самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума».

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С введение новой полосы количество полётов вырастет с 70 до 100 в час. До конца года в Шереметьево откроют новый терминал С1 пропускной способностью 20 миллионов пассажиров.

Более 60% участников опроса Zelenograd,ru ответили, что шум от самолетов их беспокоит уже сейчас.

Решат ли принятые аэропортом ограничения проблему усиления шума от новой взлетной полосы?
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Нет
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Проголосовали 412 человека
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Обсуждение
включите мозг
Вчера, 15:59
Странно, что никто не говорит про жителей Сходни, Черной Грязи, Андреевки, годами слушающих эти самолёты. Только Зеленоградцам это мешает, как и пробки вокруг Зеленограда )) для Зеленоградцев там по-прежнему должна быть пустошь и мгновенный портал в пределы МКАД )
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