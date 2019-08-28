Новая полоса расположена ближе к Зеленограду, чем две существующие — от южной части города до неё всего четыре километра. Маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы проходит прямо над Зеленоградом.
Согласно схеме зон акустического воздействия, практически весь Зеленоград попадает в зону с превышением шума от самолетов, взлетающих с новой полосы.
Один житель Зеленограда обратился в Росавиацию с просьбой, чтобы ночью самолеты не заходили на посадку над Зеленоградом на третью полосу, а использовали первую и вторую, а сразу после взлета с третьей полосы отворачивали вправо и обходили город севернее. В ответе говорится, что маршрут захода на посадку на третью ВВП находится в непосредственной близости к южной окраине Зеленограда (примерно в районе Кутузовского шоссе), и изменить эту траекторию невозможно. Но чтобы уменьшить шум, с 23:00 до 6:00 введены ограничения на полеты самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума».
С введение новой полосы количество полётов вырастет с 70 до 100 в час. До конца года в Шереметьево откроют новый терминал С1 пропускной способностью 20 миллионов пассажиров.
Более 60% участников опроса Zelenograd,ru ответили, что шум от самолетов их беспокоит уже сейчас.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.