Сроки открытия третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту снова сдвинули — теперь говорят о сентябре. Для зеленоградцев это скорее хорошо — самолеты, использующие новую полосу, полетят прямо над нашим городом, а это может привести к увеличению уровня шума. Чем позже это случится, тем лучше.
Третья полоса в Шереметьево строится с 2009 года. В начале года обещали открыть её в апреле, позднее авиационные чиновники заявляли о готовности в июне, затем в июле и вот теперь источник в Росавиации сказал «Интерфаксу», что предполагаемый ввод в эксплуатацию — 1 сентября. Причина задержек — получение разрешительной документации для начала работы полосы.
Новая полоса расположена ближе к Зеленограду, чем две существующие — в район Лунёво. Согласно карте подзон акустического воздействия, маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы проходит прямо над Зеленоградом.
В феврале стало известно, что Минтранс РФ разрабатывает законопроект о приаэродромных территориях. В документе говорилось, что ночные рейсы ВПП-3 будут работать в ограниченном режиме из-за близости к населенным пунктам, в том числе к Зеленограду и Сходне. «Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить», — было указано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале regulation.gov.ru.
Однако уже на следующий день представитель Минтранса заявил, что никаких ограничений не будет, а документ исчез с сайта. Сотрудник министерства заявил, что этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома. «Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета — самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.