Сроки открытия третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту снова сдвинули — теперь говорят о сентябре. Для зеленоградцев это скорее хорошо — самолеты, использующие новую полосу, полетят прямо над нашим городом, а это может привести к увеличению уровня шума. Чем позже это случится, тем лучше.

Третья полоса в Шереметьево строится с 2009 года. В начале года обещали открыть её в апреле, позднее авиационные чиновники заявляли о готовности в июне, затем в июле и вот теперь источник в Росавиации сказал «Интерфаксу», что предполагаемый ввод в эксплуатацию — 1 сентября. Причина задержек — получение разрешительной документации для начала работы полосы.

Новая полоса расположена ближе к Зеленограду, чем две существующие — в район Лунёво. Согласно карте подзон акустического воздействия, маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы проходит прямо над Зеленоградом.