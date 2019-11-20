В новом терминале аэропорта Шереметьево создадут более 400 рабочих мест. Список вакансий и как их искать 20.11.2019 ZELENOGRAD.RU

В начале января 2020 года планируется запуск терминала С1 аэропорта Шереметьево. Благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест.

Терминал С1 предназначен для обслуживания пассажиров международных рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Ведомости» уточнили, что это будут только международные рейсы «Аэрофлота». Терминал С расположен на Шереметьевском шоссе, рядом с поворотом на Лобню. Рядом с ним терминал В, вместе с которым они образуют северный терминальный комплекс. Терминал С соединен с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машиномест.

В числе вакансий, открытых в рамках набора персонала для нового терминала, представлены, в частности, следующие позиции:

  • ведущий специалист — старший диспетчер по рулению воздушных судов на перроне,
  • машинист автогрейдера,
  • водитель пожарного автомобиля,
  • электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики,
  • слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования,
  • электромонтер по обслуживанию электроустановок,
  • ведущий специалист — инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования,
  • монтажник санитарно-технических систем и оборудования,
  • кабельщик-спайщик,
  • лифтер,
  • специалист-диспетчер службы информации,
  • сменный инженер по управлению ресурсами аэровокзального комплекса,
  • специалист — сборщик багажных тележек,
  • инспектор по авиационной безопасности,
  • специалисты-диспетчеры Службы организации перевозок пассажиров с ограниченными возможностями здоровья,
  • фельдшер,
  • дежурный по комнате матери и ребенка.

Есть и другие вакансии. Все они размещаются на популярных сайтах вакансий, а также в тематических сообществах в социальных сетях — их можно найти по хештегу #SVOи_вакансии.

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Законы, традиции, окончания и кавычки в названиях станций электричек и МЦД. Разбор к переименованию Крюково и других Истории
В новом терминале аэропорта Шереметьево создадут более 400 рабочих мест. Список вакансий и как их искать Новости
Пропавших в Андреевке детей нашли у матери в Брянске Новости
Фура сбила насмерть дедушку в Северной промзоне. Накануне состоялась премьера фильма о паломниках, в котором он сыграл святого Новости
Поликлиники в 9-м и 14-м микрорайоне отремонтируют не раньше 2023 года Новости
Стала известна стоимость проездных на МЦД. Сколько можно будет сэкономить при поездках из Зеленограда Истории
Две дополнительные электрички поедут из Крюково в час пик с 8 декабря Новости
Что ждет зеленоградские лесопарки в ближайшем будущем — защита и охрана или застройки и благоустройство с платными услугами? Истории
Депутат Мосгордумы Андрей Титов обещал субсидию для зеленоградцев по оплате М-11. Выяснили, когда это случится Истории
В кинотеатрах начинается показ фантастического триллера, снимавшегося в Зеленограде Новости
«С друзьями подрался». Откуда взялись лужи крови субботним утром у корпуса 356 Истории
Экологи нашли виновника загрязнения Горетовки и Сходни. Его оштрафовали на 180 тысяч Новости
Автобус 400 Т врезался в машину реанимации в Митино Новости
«Ведогонь-театр» покажет спектакль «Царь Федор Иоаннович» в сотый раз. И в последний Новости
Как бизнес на Центральном проспекте пострадал из-за зачистки тротуаров от припаркованных машин Истории
Пропавшего жителя Ржавок нашли мертвым в лесу Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру