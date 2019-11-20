В начале января 2020 года планируется запуск терминала С1 аэропорта Шереметьево. Благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест.
Терминал С1 предназначен для обслуживания пассажиров международных рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Ведомости» уточнили, что это будут только международные рейсы «Аэрофлота». Терминал С расположен на Шереметьевском шоссе, рядом с поворотом на Лобню. Рядом с ним терминал В, вместе с которым они образуют северный терминальный комплекс. Терминал С соединен с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машиномест.
В числе вакансий, открытых в рамках набора персонала для нового терминала, представлены, в частности, следующие позиции:
- ведущий специалист — старший диспетчер по рулению воздушных судов на перроне,
- машинист автогрейдера,
- водитель пожарного автомобиля,
- электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики,
- слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования,
- электромонтер по обслуживанию электроустановок,
- ведущий специалист — инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования,
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования,
- кабельщик-спайщик,
- лифтер,
- специалист-диспетчер службы информации,
- сменный инженер по управлению ресурсами аэровокзального комплекса,
- специалист — сборщик багажных тележек,
- инспектор по авиационной безопасности,
- специалисты-диспетчеры Службы организации перевозок пассажиров с ограниченными возможностями здоровья,
- фельдшер,
- дежурный по комнате матери и ребенка.
Есть и другие вакансии. Все они размещаются на популярных сайтах вакансий, а также в тематических сообществах в социальных сетях — их можно найти по хештегу #SVOи_вакансии.