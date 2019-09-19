Аэропорт Шереметьево объявил новую дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы — 19 сентября. Торжественное мероприятие с перерезанием ленточки начинается в 15:30.

Во время церемонии новая взлетно-посадочная полоса примет первый самолет — рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба аэропорта.

Запуск третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) откладывали с десяток раз. Проблема в том, что до сих пор в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) полосы остается более ста нерасселенных жилых домов — буквально в сотне метров от нее, по информации «КоммерсантЪ».

В свою очередь, Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) сообщает, что решит эту проблему до конца 2019 года при отсутствии судебных споров.

Судебные споры длятся уже много лет. Ведомства перекладывают ответственность друг на друга. Одни обязаны выкупить земельные участки, другие — снести капитальные постройки в радиусе СЗЗ, третьи — расселить. Объясняют недостатком финансирования и прочим. В итоге виноваты, похоже, местные жители, которые то ли не хотят переселяться, то ли компенсация недостаточная, то ли с ними вообще не обсуждали.

С вводом третьей полосы в эксплуатацию количество взлетно-посадочных операций в аэропорту увеличится почти в два раза — с 55 до 90 в час. Соответственно, увеличится и шумовое загрязнение. Практически весь Зеленоград попадает в зону высокого акустического воздействия, поскольку маршруты взлета и захода на посадку на третью ВПП находятся всего в четырех километрах от Зеленограда — в непосредственной близости к южной окраине (примерно в районе Кутузовского шоссе).

Изменить эту траекторию невозможно, объяснила Росавиация, но пообещала с 23:00 до 6:00 ввести ограничения на полеты самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума». Почти 90 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, не верят, что эти ограничения решат проблему усиления шума из-за новой полосы. Еще 60 процентов ответили, что и нынешний уровень шума от самолетов мешает.