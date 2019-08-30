Дату открытия в Шереметьево третьей полосы перенесли с 1 сентября «на более поздний срок». На какой именно, аэропорт не уточнил, об этом сообщат дополнительно.

Все строительные работы завершены, заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам и другим требованиям получены. Разрешение от Росавиации на ввод комплекса ВПП-3 в эксплуатацию есть.

«На текущий момент завершаются работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полетов с новой взлетно-посадочной полосы», — сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево переносили неоднократно. Ее планировали открыть к чемпионату мира по футболу — 2018, проходившему на российских стадионах. В начале 2019 года говорили, что сдадут ВПП-3 в эксплуатацию в апреле, затем сроки каждый раз сдвигали на месяц, в июле назвали сентябрь. 27 августа наконец объявили дату — 1 сентября, а через три дня вновь перенесли.

Для зеленоградцев в некотором смысле это неплохо. Новая полоса расположена ближе к Зеленограду, чем две существующие — от южной части города до неё всего четыре километра. Маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы, проходит прямо над Зеленоградом. Даже сейчас многие жалуются на шум от самолетов, а с появлением третьей полосы шумовое загрязнение вырастет в разы.

Аэропорт предпринял определенные меры, чтобы сократить шум над городом, но почти 90 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, не верят, что эти ограничения решат проблему.