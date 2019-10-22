С 15 января закроют на ремонт первую взлетную полосу аэропорта Шереметьево — её ввели в эксплуатацию в 1953 году, реконструировали в 1997 и с тех пор не ремонтировали.

Нагрузку с ВПП-1 перенесут на остальные полосы, сообщил портал Стройкомплекса Москвы. Для Зеленограда это значит увеличение количества самолетов и на недавно открытой ВПП-3, трасса взлета с которой проходит прямо над нашим городом. Для уменьшения шума аэропорт ввел ограничение на полеты определенных авиалайнеров с 23:00 до 6:00. Помогает ли это, будет понятно с увеличением числа полетов с ВПП-3.

Во время ремонта реконструируют четыре рулежные дорожки, а также построят две новые скоростные дорожки, которые соединят ВПП-1 с сектором Шереметьево-1. Также планируется отремонтировать инженерные сети и коммуникации, попадающие в зону работ. Взлетную полосу оборудуют системой раннего оповещения об образовании гололеда.

Работы будут продолжаться до конца ноября 2020 года.