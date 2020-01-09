Без транспондера

Стоимость проезда без транспондера между Москвой и Зеленоградом в обоих направлениях не изменилась — 400/450 рублей в зависимости от дня недели. До терминалов Шереметьево цены тоже остались без изменений.

Проезд на участке Солнечногорск—Зеленоград без транспондера подорожал на 50 рублей в обоих направлениях — 200/250 рублей в разные дни недели, и 300 рублей в пятницу из Зеленограда в Солнечногорск.