Тарифы на платной дороге М-11 выросли с первого рабочего дня нового года. Проезд до Солнечногорска подорожал значительно, до Зеленограда — всего на 10 рублей, а проезд между терминалами Шереметьево стал даже дешевле.
Стоимость проезда без транспондера между Москвой и Зеленоградом в обоих направлениях не изменилась — 400/450 рублей в зависимости от дня недели. До терминалов Шереметьево цены тоже остались без изменений.
Проезд на участке Солнечногорск—Зеленоград без транспондера подорожал на 50 рублей в обоих направлениях — 200/250 рублей в разные дни недели, и 300 рублей в пятницу из Зеленограда в Солнечногорск.
Проезд с транспондером между Москвой и Зеленоградом подорожал на 10 рублей — 340/380 рублей в зависимости от дня недели.
Между Шереметьево и Зеленоградом на 20 рублей — 120/160 рублей.
На участке от Зеленограда до Солнечногорска стоимость увеличилась на 40 рублей в обоих направлениях — 200/240 рублей.
Но на одном участке трассы цена наоборот упала. Проезд между терминалами Шереметьево-1 (A, B, C) и Шереметьево-2 (D, E, F) подешевел с 75 рублей до 50.
Также по транспондеру до конца января можно бесплатно проехать в любом направлении в ночное время суток с 01:00 до 06:00.
С полной таблицей новых тарифов можно ознакомиться на сайте 15-58m11.ru.