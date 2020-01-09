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Изменилась стоимость проезда по М-11. В Солнечногорск подорожало значительно, в Зеленоград — немного, а кое-где даже подешевело 09.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Тарифы на платной дороге М-11 выросли с первого рабочего дня нового года. Проезд до Солнечногорска подорожал значительно, до Зеленограда — всего на 10 рублей, а проезд между терминалами Шереметьево стал даже дешевле.

Без транспондера

Стоимость проезда без транспондера между Москвой и Зеленоградом в обоих направлениях не изменилась — 400/450 рублей в зависимости от дня недели. До терминалов Шереметьево цены тоже остались без изменений.

Проезд на участке Солнечногорск—Зеленоград без транспондера подорожал на 50 рублей в обоих направлениях — 200/250 рублей в разные дни недели, и 300 рублей в пятницу из Зеленограда в Солнечногорск.

С транспондером

Проезд с транспондером между Москвой и Зеленоградом подорожал на 10 рублей — 340/380 рублей в зависимости от дня недели.

Между Шереметьево и Зеленоградом на 20 рублей — 120/160 рублей.

На участке от Зеленограда до Солнечногорска стоимость увеличилась на 40 рублей в обоих направлениях — 200/240 рублей.

Дешевле и вообще бесплатно

Но на одном участке трассы цена наоборот упала. Проезд между терминалами Шереметьево-1 (A, B, C) и Шереметьево-2 (D, E, F) подешевел с 75 рублей до 50.

Также по транспондеру до конца января можно бесплатно проехать в любом направлении в ночное время суток с 01:00 до 06:00.

С полной таблицей новых тарифов можно ознакомиться на сайте 15-58m11.ru.

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Обсуждение
Валерий Ведута
9 января
Очень дорого, трасса практически пустая.
DOOM DOOM
Вчера, 10:08
Я вообще не понимаю от куда такое ценообразование? Дорога из золота или платины сделана что ли?
Сергей Соколов
Вчера, 14:56
Не надо вообще по ней ездить и не покупать транспоньдерсы у жлобов. Пусть они оьанкротятся.
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