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Запущен автобус-экспресс от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево 14.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Автобусы идут без остановок от метро до терминала В аэропорта. Время в пути — 20 минут, проезд стоит 150 рублей. Автобусы останавливаются у входа №2 метро «Ховрино» и слева от выхода из терминала В. Другие терминалы этот маршрут не проезжает. Номер маршрута — 1195, автобусы красного цвета с надписью «аэроэкспресс».

Экспрессы запустила компания «Аэроэкспресс», занимающаяся в Москве железнодорожными перевозками от центра Москвы к аэропортам Шереметьево. Домодедово, Внуково. Автобусы от «Ховрино» до Шереметьево идут по платной трассе М-11. График движения: с 7:30 до 21:00. Обещают интервалы не более 15 минут. Багаж провозится бесплатно. Дети до семи лет — бесплатно. В автобусах работают кондиционеры и wi-fi.

Другие терминалы аэропорта автобус «Аэроэкспресса» не проезжает.

Сейчас из Зеленограда в Шереметьево можно добраться на коммерческом микроавтобусе №1194 — он идет от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе с 12-ю остановками к терминалам F и E. Расписание движения автобусов непредсказуемо, интервалы могут доходить до двух часов. Можно доехать в аэропорт с пересадкой: например, доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на областные автобусы 817 или 851.

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Обсуждение
Все видел
Вчера, 21:36
Автобусы маршрутов № 817 и 851 не областные а московские!!! И проезд в них, как по городу.
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