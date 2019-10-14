Автобусы идут без остановок от метро до терминала В аэропорта. Время в пути — 20 минут, проезд стоит 150 рублей. Автобусы останавливаются у входа №2 метро «Ховрино» и слева от выхода из терминала В. Другие терминалы этот маршрут не проезжает. Номер маршрута — 1195, автобусы красного цвета с надписью «аэроэкспресс».

Экспрессы запустила компания «Аэроэкспресс», занимающаяся в Москве железнодорожными перевозками от центра Москвы к аэропортам Шереметьево. Домодедово, Внуково. Автобусы от «Ховрино» до Шереметьево идут по платной трассе М-11. График движения: с 7:30 до 21:00. Обещают интервалы не более 15 минут. Багаж провозится бесплатно. Дети до семи лет — бесплатно. В автобусах работают кондиционеры и wi-fi.