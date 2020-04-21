Среди интересных представителей пернатых — чирок-свистунок, серая цапля, хохлатая синица, кулики (черныш и перевозчик), зеленый дятел. Есть и хищники: например, ястребы — тетеревятник и перепелятник, серая неясыть, воробьиный сычик. О наблюдениях орнитологов сообщили в дирекции природных территорий Зеленограда.

Там отметили также, что карантин благотворно влияет на природу. Воздух и леса чище, трава гуще, риск лесных пожаров меньше. Никто не рвет первоцветы, которые появляются с апреля по середину мая. Их нектар и пыльца ранней весной практически единственная пища для насекомых, а насекомые — еда для птиц. Перелетные сейчас возвращаются к местам гнездования.

Еще один положительный эффект от режима самоизоляции — прекращение подкормки. Некоторые люди, руководствуясь, как им кажется, лучшими побуждениями, подкармливают птиц в течение всего года. Но птицы вовсе не нуждаются в этом, они находят себе пропитание самостоятельно. Наоборот, излишки корма могут пагубно сказаться на их здоровье. Сейчас, в связи с ограничением прохода в лесопарки, объем такой подкормки значительно уменьшится. «Животные сами смогут отыскать себе пропитание в естественных условиях», — отмечают специалисты «Мосприроды».

Кстати, благодаря снижению уровня шума в городе у нас в апреле появилась возможность услышать пение птиц даже во дворах, добавили в ведомстве.