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В зеленоградских лесах стало больше птиц. И вообще карантин хорошо влияет на природу 21.04.2020 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградских лесах постоянно обитают около 75 видов птиц, но этой весной специалисты насчитали их почти 100. Они считают, что эпидемия среди людей положительно влияет на дикую природу.

Среди интересных представителей пернатых — чирок-свистунок, серая цапля, хохлатая синица, кулики (черныш и перевозчик), зеленый дятел. Есть и хищники: например, ястребы — тетеревятник и перепелятник, серая неясыть, воробьиный сычик. О наблюдениях орнитологов сообщили в дирекции природных территорий Зеленограда.

Там отметили также, что карантин благотворно влияет на природу. Воздух и леса чище, трава гуще, риск лесных пожаров меньше. Никто не рвет первоцветы, которые появляются с апреля по середину мая. Их нектар и пыльца ранней весной практически единственная пища для насекомых, а насекомые — еда для птиц. Перелетные сейчас возвращаются к местам гнездования.

Еще один положительный эффект от режима самоизоляции — прекращение подкормки. Некоторые люди, руководствуясь, как им кажется, лучшими побуждениями, подкармливают птиц в течение всего года. Но птицы вовсе не нуждаются в этом, они находят себе пропитание самостоятельно. Наоборот, излишки корма могут пагубно сказаться на их здоровье. Сейчас, в связи с ограничением прохода в лесопарки, объем такой подкормки значительно уменьшится. «Животные сами смогут отыскать себе пропитание в естественных условиях», — отмечают специалисты «Мосприроды».

Кстати, благодаря снижению уровня шума в городе у нас в апреле появилась возможность услышать пение птиц даже во дворах, добавили в ведомстве.

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Метки:
экология, карантин, птицы
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Обсуждение
Марина П.
Вчера, 20:12
Ага! Городские лесопарки - для птиц, орнитологов и прочих специалистов! А остальные жители пусть пыль на забитых машинами улицах глотают :))) Срочно записываюсь в орнитологи! Им, я смотрю, закон не писан. Гуляют, птичек слушают, состояние лесопарков оценивают.
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