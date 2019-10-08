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В МЖК построят ещё четыре жилых дома 08.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Жилые многоэтажные дома с детским садом планируют построить в микрорайоне МЖК за корпусом 534 через два-три года. В эти же сроки завершится строительство культурно-торгового и офисно-делового центров с бассейном, они будут при въезде в микрорайон.

Деньги на строительство жилых домов в МЖК — 5,3 миллиарда рублей — заложены в уточненной адресно-инвестиционной программе строительства в Москве. Пока эти планы в предпроектной стадии, планируется строительство жилых домов общей площадью около 43 тысяч квадратных метров и детского сада во встроенно-пристроенном помещении. Речь шла о четырех домах, но в этих параметрах может быть построено и три. Точные показатели будут определены при проектировании, рассказал «Зеленоград.ру» председатель некоммерческого партнерства (НП) «МЖК „Зеленоград“».

Сейчас на месте будущей жилой застройки возводится уникальный парк камней (официальное название «Парк удивительных камней»). В следующем году парк перенесут к корпусу 532 — готовится территория напротив гаражного комплекса.

При въезде в микрорайон с правой стороны огородили место под строительство культурно-торгового и офисно-делового центров. Пока разрешение на начало работ не получено. Его могут выдать весной 2020 года, после чего на строительство отведено два года. В этих общественных зданиях планируется среди прочего разместить фитнес-центр с бассейном длиной 20-23 метра, сауной и тренажерными залами, магазины, большие помещения для занятий бальными танцами, приспособленные для проведения городских соревнований.

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Обсуждение
A T
5 часов назад
В МЖК миленько, иногда доходим туда, и у друзей там бывала, лучше наших микрорайонов однозначно, но жить - почему-то душа не лежит к этому месту. Дело привычки, наверное.
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