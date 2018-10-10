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Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени» 10.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: Дамир Исмаилов

Уникальный парк камней — окаменелых деревьев от древних времен до наших дней — создается в МЖК. Увидеть готовящуюся экспозицию можно только с высоты — территория огорожена забором.

Парк делают рядом с корпусом 531. Это будет практически музейная экспозиция артефактов: фрагменты древнейших окаменелых деревьев возрастом около 380 миллионов лет, каменноугольного периода (около 340 млн. лет), мелового периода, дерева в яшме (около 280 лет), деревья, добытые у древних рек и болот в Белоруссии, мореные дубы возрастом 8200 и 4500 лет. Отсюда и название — «Свидетели времени». В экспозиции будет и свидетель российской истории от Ивана III до наших дней — 500-летняя лиственница, росшая в деревне Горетовка под Зеленоградом и высохшая всего пять лет назад. В центре экспозиции планируется установить модель Земли диаметром 12 метров.

Фото: Андрей Лепендин
Фото: Андрей Лепендин

Открыть этот парк камней планировалось в сентября, ко Дню города. Но сроки сдвинулись из-за решения вопроса с земельным участком — он немного затрагивает территорию Московской области, требуется согласование с областными властями, рассказал Zelenograd.ru председатель некоммерческого партнерства (НП) «МЖК «Зеленоград», автор проекта «Свидетели времени» Александр Раптовский. Арт-объект возводится на деньги НП, городских средств в проекте нет.

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Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
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Обсуждение
Ольга Каплина
52 минуты назад
что такое деньги НП?
Александр Эрлих
22 минуты назад
что такое деньги НП?
Прибыль от продажи квартир и т.п.
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