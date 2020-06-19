Корпус 901А — бывший «долевой» дом у Солнечной аллеи и леса будет 15-этажным на 229 квартир — в том числе четырехкомнатных. Возле него устроят парковки, проезды, детские и спортивные площадки.
Об этом сообщает Мосгосэкспертиза, согласовавшая проект строительства. В доме будет 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырёхкомнатных квартир. А также подземный этаж — его назначение не уточняется.
Единственная ценность этого сообщения — конкретные параметры будущего дома. На самом деле его строят с февраля, но на информационном щите возле стройки он числится «объектом незавершенного строительства». Этот объект — первый этаж с подвалом, который построили 14 лет назад. Эти развалины снесли еще зимой. Сейчас заливают бетоном нижние этажи, здание уже видно из-за забора.
Жители соседних домов жалуются на ночной шум от стройки. В префектуре сообщили, что не выдавали разрешения на ночные работы. Жаловаться можно в Мосгосстройнадзор или вызывать полицию.
Корпус 901А — дом с тяжелой судьбой. Его начинал строить частный инвестор на условиях долевого финансирования — граждане купили там жильё заранее, а в итоге потеряли деньги и остались без квартир. Стройка началась в 2006 году и была остановлена в 2008-м из-за отсутствия у инвестора разрешения на строительство. В дальнейшем объект был признан самовольным строительством. Четыре года назад власти приняли решение — корпус 901А построят за счет городского бюджета.
55 квартир в доме предусмотрено для обманутых дольщиков. Проектировщики должны сделать для них квартиры с конкретными параметрами. В этом количестве учтен резерв квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. Раньше пострадавшими дольщиками занимался Москомстройинвест, теперь — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Дольщики могут получить квартиру или денежную компенсацию.
Остальные квартиры в доме будут продавать.
Живу в 9-м, только на другом конце, где ещё и вместо 925, 926, 927, насколько знаю, собираются построить такие необходимые жилые дома. Не паркинг взамен стоянки на Солнечной, не сквер, не социальный объект, не магазин, в конце концов. Итого, 4 на Солнечной, один - этот 901А, плюс неизвестно сколько кв. м вместо пятиэтажек. Для переселения трёх или шести пятиэтажек (например, вместе с ул. Гоголя) избыточно - не то слово. Нового выезда от новостроек, если верно понимаю, не планируется.
Мне уже интересно, что ещё впихнут в микрорайон, который раньше нравился, но из которого, наверное, стоит через некоторое время свалить (я лично не разделяю мнения, что раз "это город", то можно уплотнять сколько угодно). Жаль, 9-й хорошо расположен.