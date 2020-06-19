Об этом сообщает Мосгосэкспертиза, согласовавшая проект строительства. В доме будет 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырёхкомнатных квартир. А также подземный этаж — его назначение не уточняется.

Единственная ценность этого сообщения — конкретные параметры будущего дома. На самом деле его строят с февраля, но на информационном щите возле стройки он числится «объектом незавершенного строительства». Этот объект — первый этаж с подвалом, который построили 14 лет назад. Эти развалины снесли еще зимой. Сейчас заливают бетоном нижние этажи, здание уже видно из-за забора.