Участок у леса за корпусом 901 огорожен забором, работает техника — рубят молодые деревья, выросшие на заброшенной много лет назад стройке. А стройка теперь не заброшена: корпус 901А — дом с тяжёлой судьбой — начали строить заново, заодно расширив участок под застройку.
Корпус 901А начинал строить частный инвестор на условиях долевого финансирования — граждане купили там жильё заранее, а в итоге потеряли деньги и остались без квартир. Стройка началась в 2006 году и была остановлена в 2008-м из-за отсутствия у инвестора разрешения на строительство. В дальнейшем объект был признан самовольным строительством. Четыре года назад власти приняли решение — корпус 901А построят за счет городского бюджета.
С лета на месте развалин корпуса 901А велись инженерно-геологические работы, параллельно готовили проект будущего жилого дома. Планируемая дата завершения стройки — конец 2022 года. Три с лишним года строительства одного жилого дома при нынешних темпах строительства — это много, стандартный срок сейчас не больше двух лет. Возможно, это связано с предварительным сносом бетонных развалин, оставшихся от давнего начала стройки.
Конкурс на достройку корпуса 901А не проводили, но, возможно, он и не нужен. Ещё в ноябре 2016 года мэр Сергей Собянин поручил объединить зеленоградский долевой недострой с двумя московскими и оформить земельно-правовые отношения на город, чтобы стройку смогло завершить казенное предприятие «Управление гражданского строительства», в 2017-м — что вопрос с достройкой корпуса 901А решён. То есть, застройщик был определён ещё тогда.
Пока известны общие параметры дома: железобетонное монолитное здание с предельной высотой 55 метров. Запланировано строительство 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров.
55 квартир (20% общей жилой площади дома) предусмотрено для обманутых дольщиков. Проектировщики должны сделать для них квартиры с конкретными параметрами. В этом количестве учтен резерв квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. Раньше пострадавшими дольщиками занимался Москомстройинвест, теперь — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Дольщики могут получить квартиру или денежную компенсацию.
Остальные квартиры в доме будут продавать. Скорее всего, это будет делать сам застройщик — он реализует жильё в построенных им домах. Как, например, в новом корпусе 829 у станции Крюково — там ещё не все квартиры проданы.
Бытовок строителей пока нет, но идут подготовительные работы. На старой бетонной конструкции что-то делают с торчащей арматурой, срывают холм, успевший порасти молодыми деревьями. Бдительные граждане даже пожаловались в департамент природопользования.
Увеличилась и площадь участка под строительство. Местные жители говорят: «стройка отжала газон». Но не только — возле будущего дома, у леса, больше сорока лет стояли три голубятни, и забор, стоявший вокруг развалин, никак их не задевал. Теперь же голубятни начали мешать стройке. Одну из них— на углу у корпуса 902А — снесли осенью. Две пока стоят. В том числе та, из-за которой летом разгорелся скандал: кто-то из соседнего дома пожаловался на кукареканье петуха из голубятни, а другие местные жители активно вступились — за петухов, голубей, саму голубятню и её хозяина.
Рубят деревья и на другом конце 9-го микрорайона — между Дворцом творчества и лесом, где начали строить стадион и спорткомплекс с бассейном.