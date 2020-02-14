Конкурс на достройку корпуса 901А не проводили, но, возможно, он и не нужен. Ещё в ноябре 2016 года мэр Сергей Собянин поручил объединить зеленоградский долевой недострой с двумя московскими и оформить земельно-правовые отношения на город, чтобы стройку смогло завершить казенное предприятие «Управление гражданского строительства», в 2017-м — что вопрос с достройкой корпуса 901А решён. То есть, застройщик был определён ещё тогда.

Пока известны общие параметры дома: железобетонное монолитное здание с предельной высотой 55 метров. Запланировано строительство 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров.

55 квартир (20% общей жилой площади дома) предусмотрено для обманутых дольщиков. Проектировщики должны сделать для них квартиры с конкретными параметрами. В этом количестве учтен резерв квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. Раньше пострадавшими дольщиками занимался Москомстройинвест, теперь — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Дольщики могут получить квартиру или денежную компенсацию.

Остальные квартиры в доме будут продавать. Скорее всего, это будет делать сам застройщик — он реализует жильё в построенных им домах. Как, например, в новом корпусе 829 у станции Крюково — там ещё не все квартиры проданы.