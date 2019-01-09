Управление гражданского строительства Москвы объявило конкурс на проектирование нового жилого дома на месте недостроенного корпуса 901А. Остановившуюся десять лет назад стройку в 9 микрорайоне возобновят: в этом году сделают проект, а само строительство запланировано на 2020-2021 годы. Вложившие в этот проект деньги и обманутые дольщики должны получить в этом доме свои квартиры.

Это будет железобетонный монолитный дом, количество этажей пока не определено, только предельная высота здания — 55 метров. Проектировщикам надо предусмотреть 55 квартир с конкретными параметрами для пострадавших дольщиков, с учетом резерва квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. По данным Москомстройинвеста, в этом реестре сейчас 27 человек.

Остальные квартиры в будущем доме, вероятно, будут продавать. Квартиры дольщиков — это около 20% от общей площади квартир в этом корпусе. Запланированы строительство 1, 2, 3 и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров. В квартирах будет только чистовая отделка.