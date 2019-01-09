Управление гражданского строительства Москвы объявило конкурс на проектирование нового жилого дома на месте недостроенного корпуса 901А. Остановившуюся десять лет назад стройку в 9 микрорайоне возобновят: в этом году сделают проект, а само строительство запланировано на 2020-2021 годы. Вложившие в этот проект деньги и обманутые дольщики должны получить в этом доме свои квартиры.
Это будет железобетонный монолитный дом, количество этажей пока не определено, только предельная высота здания — 55 метров. Проектировщикам надо предусмотреть 55 квартир с конкретными параметрами для пострадавших дольщиков, с учетом резерва квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. По данным Москомстройинвеста, в этом реестре сейчас 27 человек.
Остальные квартиры в будущем доме, вероятно, будут продавать. Квартиры дольщиков — это около 20% от общей площади квартир в этом корпусе. Запланированы строительство 1, 2, 3 и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров. В квартирах будет только чистовая отделка.
В июне 2003 года правительство Москвы заключило инвестиционный контракт с ООО «Виром-Инвест». Компания должна была построить в течение полутора лет 23-этажный дом на 214 квартир. Примерная стоимость строительства по условиям контракта — 176 миллионов рублей.
Работы начались лишь в середине 2006 года, причем разрешения на строительство о «Виром-Инвеста» в тот момент не было.
Из-за этого в 2008 году зеленоградская администрация остановила стройку. Подвал и первый этаж — всё, что успели построить. Объект был признан самовольным строительством.
В 2013 году следственное управление зеленоградского УВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, компанию «Виром-Инвест» с уже заключенным инвестконтрактом приобрела и использовала группа лиц по предварительному сговору. Они разработали мошенническую схему — физические и юридические лица вкладывают деньги в мнимое строительство.
По заключению судебной бухгалтерской экспертизы, «Виром-Инвест» с конца 2003 по конец 2009 года привлек на строительство корпуса 901А деньги соинвесторов на общую сумму около 180 миллионов рублей. На расчетном счете компании к январю осталось всего 124 тысячи рублей. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 36 граждан — участников строительства. В покупку жилья в корпусе 901А вложили свои деньги, по разным данным, от 60 до 80 человек.
В 2014 году по решению правительства Москвы инвестконтракт был прекращен — срок действия кончился.
В 2015 году департамент городского имущества потребовал у Росреестра зарегистрировать право собственности города на корпус 901А. И получил отказ — ведь это объект долевой собственности всех участников строительства, и право собственности на него возникает у всех сторон инвестконтракта до момента подписания сторонами документа, подтверждающего исполнение ими обязательств по инвестконтракту. Полтора года департамент судился с Росреестром, требуя признать отказ незаконным, но и это не помогло.
«Виром-Инвест» был признан банкротом. Расчеты по денежным требованиям граждан — участников строительства, включенных в реестр требований кредиторов третей очереди, производить было уже не из чего — за трехлетнюю процедуру банкротства ни первый, ни второй арбитражный управляющий «Виром-Инвеста» не смогли или не захотели привлечь в конкурсную массу должника какие-либо активы.
В ноябре 2016-го мэр Москвы Сергей Собянин поручил объединить зеленоградский долевой недострой с двумя московскими и оформить земельно-правовые отношения на город, чтобы стройку смогло завершить казенное «Управление гражданского строительства».
Все это время обманутые вкладчики пытались вернуть свои деньги. На все обращения к президенту РФ, мэру Москвы, в Минстрой, департамент городского имущества, Москомстройинвест приходили совершенно одинаковые ответы. Их суть: реестр пострадавших граждан носит исключительно учетный характер и не является основанием для предоставления жилого помещения или выплаты денежных средств, а все вопросы о реализации прав собственности и иные способы защиты прав участников строительства могут быть осуществлены только в рамках процедуры банкротства ООО «Виром-Инвест».
Застройщик перечислил в московский бюджет в 2003- 2004 годах 3,1 миллиона долларов (около 90 миллионов рублей по тогдашнему курсу). Это отчисления за использование социальной и инженерной инфраструктуры. Летом 2017 года на очередном собрании конкурсный управляющий сообщил, что внести какие-либо изменения в инвестиционный контракт и погасить задолженность перед «Виром-Инвестом» за долевое участие в реализации городских жилищных программ невозможно. Поскольку контракт расторгнут московскими властями. Обманутые дольщики считают эти деньги своими.
В феврале 2017 года мэр Москвы написал в своем блоге, что корпус 901А будет достраивать новый застройщик. Говоря об обманутых дольщиках в целом, мэр отметил, что «за каждым из этих ЖК тянется длинный шлейф уголовных дел, выявлены вопиющие злоупотребления и управленческие ошибки».
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Правильно, нужно больше людей в 9-й. И ещё что-нибудь впихнуть. Других микрорайонов, видимо, нет.