Знаете Игоря Агапова? Это бывший директор школы в 14 микрорайоне. Так он про меня песню написал! Про голубей, на мотив Трофима. Про бывшего дворника, который увлекался охотой и птиц убивал, и про меня, как я птиц развожу. Он даже был у меня в голубятне: как-то пришёл рано утром, наверх залезал — «Юр, можно посмотреть?» Такой он был человек, добрый и хороший, со всеми школьниками здоровался… Купил мне магнитолку маленькую и флешку, записал свои песни, чтобы я послушал. У нас в школе была мини-студия, свои гитаристы, там он песни и записывал. Я в этой школе дворником работал. А потом, года полтора назад, меня сократили «по собственному желанию»: тендер на уборку выиграла какая-то контора, и у нас, дворников, нашу профессию забрала.



Сейчас без работы, ищу. У меня ребёнку 10 лет, я в разводе, живу на кухне, чтобы поменьше появляться дома. Вот и сижу в голубятне. Раньше сына с собой брал, он тут на велосипеде катался. А потом мать запретила. Я выпивал тут иногда — «Вот и иди к своим пьяницам», говорит. Так что мы не разговариваем, я специально прихожу домой попозже, только поспать. Все дни провожу у голубятни, когда погода позволяет.



Ко мне сюда как-то пришла девушка из природного надзора: «Надо взять у вас навоз». И начала на меня наезжать — на каком основании я тут объявления вешаю о продаже петушков, за это большой штраф. Я говорю, вы докажите, что я продавал. Думаете, у тех, кто птиц на продажу выращивает, голубятни так выглядят? Посмотрите на голубятню у поликлиники 201 — она вся целлофаном обтянута, птицы даже не дышат, сидят, как в аквариуме. Хозяин их не выпускает никогда. Может, боится, что увидят, или что голуби улетят. Только выводит их, да на рынок возит. А голубям крылья на что? Чтобы летать. Я таких людей не понимаю — ну, заведи тогда рыбок в аквариуме… У него там голуби хорошие, дорогие. Мои-то — по пятьсот, по триста рублей. Ко мне если чужой голубь прилетел — я его не закрываю, он мне не нужен. А он остаётся, потому что ему свобода нравится.



В моей стае третий год уже сорок птиц. Сколько они живут? Я слышал, что и по двадцать лет бывает. Бывало, что стая уходила с облаком. Если голуби улетают, а голубки остаются, мне тогда надо новых покупать. Еду на рынок и покупаю таких же. Порода у них всех одна, белоголовые пермяки, а по цветам разные: пепельные, красные, желтые. Есть еще «пакистанцы», серые с белым, головка черненькая, рябая, тоже высоколётная птица.