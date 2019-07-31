«Оказалось, стройку этого дома хотят возобновить, и все жалобы на меня им на руку. Голубятни наши, — мою и соседнюю, — хотят снести, потому что забор стройки передвинут прямо на их место, — подтвердил Zelenograd.ru хозяин голубятни Юрий Соколов. — Я не понимаю, как это — ведь земля под стройку уже давно распланирована? По границе как поставили забор пятнадцать лет назад, так он и стоит. С какой стати сейчас его переносить? Другие инвесторы пришли, хотят побольше территории забрать? Еще неизвестно, когда эта стройка начнётся, может, через два года. А повернули так, будто наши голубятни прямо мешают её началу».

Сведения о том, что участок стройки собираются увеличить, подтвердили в управе Старое Крюково, ссылаясь на проектировщиков: разрабатывается новый проект, определяющий площадь территории строительной площадки, место расположения ограждения и размеры санитарной зоны. Получить оперативный комментарий в «Зеленоградпроекте», выполняющем проектирование, редакции не удалось.

«Дальнейшая эксплуатация голубятни по запрашиваемому адресу невозможна. Вместе с тем, учитывая, что голубятни возведены в 70-е годы прошлого столетия и являются для жителей одной из местных достопримечательностей, проводится работа с владельцами голубятен по подбору альтернативного участка под их размещение» , — ответил на одно из обращений зампрефекта Дмитрий Морозов.

Одновременно в управе рассматривают альтернативное решение — передвинуть голубятни за пределы территории строительства. «Учитывая значительную давность указанных построек, есть основания полагать, что их частичный демонтаж и последующая сборка при перемещении сделают голубятни не пригодными для эксплуатации, что подтверждается их владельцами», — комментируют в управе.

Голубятням возле стройки больше 40 лет, вспоминают местные жители. Ту, в которой жили петухи, когда-то сделали из старого киоска-домика «Союзпечати», а нынешний хозяин её надстроил до двух этажей с «выгулом» — сетчатым вольером.