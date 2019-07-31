Война жалоб вокруг голубятни в 9 микрорайоне, в которой помимо голубей до недавнего времени обитали петухи и куры, идёт всё лето. После письма в префектуру о громком кукареканье, мешающем спать, петухов выселили. Тогда посыпались письма в защиту петухов и их хозяина, создававших в округе милую деревенскую атмосферу. Но тут над голубятней нависла следующая беда: из-за возобновления соседней стройки заброшенного корпуса 901А её потребовали демонтировать — или перенести.
«Оказалось, стройку этого дома хотят возобновить, и все жалобы на меня им на руку. Голубятни наши, — мою и соседнюю, — хотят снести, потому что забор стройки передвинут прямо на их место, — подтвердил Zelenograd.ru хозяин голубятни Юрий Соколов. — Я не понимаю, как это — ведь земля под стройку уже давно распланирована? По границе как поставили забор пятнадцать лет назад, так он и стоит. С какой стати сейчас его переносить? Другие инвесторы пришли, хотят побольше территории забрать? Еще неизвестно, когда эта стройка начнётся, может, через два года. А повернули так, будто наши голубятни прямо мешают её началу».
Сведения о том, что участок стройки собираются увеличить, подтвердили в управе Старое Крюково, ссылаясь на проектировщиков: разрабатывается новый проект, определяющий площадь территории строительной площадки, место расположения ограждения и размеры санитарной зоны. Получить оперативный комментарий в «Зеленоградпроекте», выполняющем проектирование, редакции не удалось.
«Дальнейшая эксплуатация голубятни по запрашиваемому адресу невозможна. Вместе с тем, учитывая, что голубятни возведены в 70-е годы прошлого столетия и являются для жителей одной из местных достопримечательностей, проводится работа с владельцами голубятен по подбору альтернативного участка под их размещение» , — ответил на одно из обращений зампрефекта Дмитрий Морозов.
Одновременно в управе рассматривают альтернативное решение — передвинуть голубятни за пределы территории строительства. «Учитывая значительную давность указанных построек, есть основания полагать, что их частичный демонтаж и последующая сборка при перемещении сделают голубятни не пригодными для эксплуатации, что подтверждается их владельцами», — комментируют в управе.
Голубятням возле стройки больше 40 лет, вспоминают местные жители. Ту, в которой жили петухи, когда-то сделали из старого киоска-домика «Союзпечати», а нынешний хозяин её надстроил до двух этажей с «выгулом» — сетчатым вольером.
Перенесёт ли его голубятня «переезд», беспокоится и сам Юрий Соколов. Хотя она и не стоит на фундаменте, но, чтобы передвинуть постройку на несколько метров, придётся развинчивать металлические конструкции, снимать краном верхний этаж с крышей, перемещать вольер. «Что я буду делать, если ничего не получится — балки перекосит, крыша сломается, куда я дену птиц и всё хозяйство, запасы зерна, которые хранятся внутри? Кто мне поможет?» — вздыхает хозяин. По его словам, денег и сил, чтобы самостоятельно решать эти проблемы, у него нет.
Зато появились местные активисты, которые поддерживают и хотят помочь. По их совету Юрий Соколов открыл сбор подписей за сохранение голубятни и предлагает расписаться на листах всем, кто навещает его петухов и голубей. За первый день подписной кампании на листах набралось уже больше 30 записей. Правда, и те, кто расписывается, и сам хозяин в действенности этого не очень уверены. «Власти трудно переубедить, если там что-то решили — всё бесполезно» , — говорят сочувствующие.
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