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Заброшенный дом в 9-м микрорайоне начнут заново строить зимой. А закончат только через три года — это долго 05.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Начатый и брошенный 11 лет назад корпус 901А начнут заново строить в первом квартале 2020 года. И будут строить три года.

Сейчас на месте ведутся инженерно-геологические работы, а «Зеленоградпроект» занимается проектированием будущего жилого дома. В декабре Мосгорэкспертиза должна согласовать проект, тогда будут известны точные параметры дома, в том числе количество квартир и машиномест, сообщили Zelenograd.ru в «Управлении гражданского строительства» (КП «УГС» — это заказчик строительства).

Планируемая дата завершения стройки — конец 2022 года. Три года строительства одного жилого дома при нынешних темпах строительства — это много, стандартный срок сейчас не больше двух лет.

Пока известны общие параметры дома: железобетонное монолитное здание с предельной высотой 55 метров. Запланировано строительство 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров.

55 квартир (20% общей жилой площади дома) предусмотрено для обманутых дольщиков. Проектировщики должны сделать для них квартиры с конкретными параметрами. В этом количестве учтен резерв квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. По данным Москомстройинвеста, в этом реестре сейчас 27 человек.

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На вопрос, будут ли увеличены или изменены границы земельного участка, на котором построят дом, заказчик стройки не ответил. Но в управе района Старое Крюково ранее подтвердили, что участок стройки собираются увеличить. Из-за этого могут снести две голубятни, стоящие у леса больше сорока лет. Они находятся за забором недостроя и раньше никому не мешали. На вопрос о судьбе голубятен в УГС ответили: «Объекты капитального строительства в границах участка отсутствуют» — то есть ничто не препятствует стройке.

Корпус 901А начинал строить частный инвестор на условиях долевого финансирования — граждане купили там жильё заранее, а в итоге потеряли деньги и остались без квартир. Стройка началась в 2006 году и была остановлена в 2008-м из-за отсутствия у инвестора разрешения на строительство. В дальнейшем объект был признан самовольным строительством. Теперь корпус 901А построят за счет городского бюджета.

Рядом, у Солнечной аллеи, до 2022 года построят три жилых дома по программе реновации.

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