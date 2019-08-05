Начатый и брошенный 11 лет назад корпус 901А начнут заново строить в первом квартале 2020 года. И будут строить три года.

Сейчас на месте ведутся инженерно-геологические работы, а «Зеленоградпроект» занимается проектированием будущего жилого дома. В декабре Мосгорэкспертиза должна согласовать проект, тогда будут известны точные параметры дома, в том числе количество квартир и машиномест, сообщили Zelenograd.ru в «Управлении гражданского строительства» (КП «УГС» — это заказчик строительства).

Планируемая дата завершения стройки — конец 2022 года. Три года строительства одного жилого дома при нынешних темпах строительства — это много, стандартный срок сейчас не больше двух лет.

Пока известны общие параметры дома: железобетонное монолитное здание с предельной высотой 55 метров. Запланировано строительство 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. 45% из них — двухкомнатные площадью 55-65 квадратных метров.

55 квартир (20% общей жилой площади дома) предусмотрено для обманутых дольщиков. Проектировщики должны сделать для них квартиры с конкретными параметрами. В этом количестве учтен резерв квартир для тех, кому было отказано во включении в реестр пострадавших граждан. По данным Москомстройинвеста, в этом реестре сейчас 27 человек.