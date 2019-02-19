BelkaCar — сервис для аренды автомобилей через мобильное приложение. Система сама предложит вам ближайший автомобиль. Нужно забронировать его, прийти, сесть и поехать. Завершить аренду можно на любой разрешенной парковке Москвы, даже платной. Автомобили застрахованы, залога за автомобиль нет. В самом сервисе утверждают, что их аренда в среднем дешевле, чем такси. Поездка стоит 8 рублей за минуту, ожидание — 2 рубля за минуту.

Полтора года назад BelkaCar уже проводила подобное голосование. Зеленоград занял первое место с большим отрывом от других вариантов. Но тогда BelkaCar проигнорировала это решение. Посмотрим, как будет на этот раз.

Полгода назад в Зеленограде открылся первый каршеринг — TimCar, но спустя пять месяцев компания резко свернула зоны парковки в городе, оставив одну небольшую — на Центральной площади. Сейчас в Зеленограде работает компания «Наш каршеринг», но у них в аренде только фургоны Lada Largus с ручной трансмиссией.