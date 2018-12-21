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Каршеринг TimCar свернул зоны парковки в Зеленограде. Оставил одну небольшую 21.12.2018 ZELENOGRAD.RU

С 22 декабря сервис поминутного проката автомобилей TimCar закрывает в Зеленограде все зоны завершения аренды. В городе останется одна парковка — между ДК и префектурой, на Центральной площади, сообщила компания на своей странице во «ВКонтакте». Это место выбрали из-за большого парковочного пространства и удобного выезда на Ленинградку и М-11.

О планах сократить парк автомобилей и зоны обслуживания TimCar объявил в середине декабря. TimCar — первый в Зеленограде сервис поминутной аренды автомобилей. Он появился в городе в мае 2018-го. Арендовать или припарковать каршеринговые автомобили можно было практически в каждом районе города.

Если же в Зеленограде появится еще одна каршеринговая компания, то TimCar совсем уйдет из города, рассказал Zelenograd.ru администратор сообщества «Подслушано каршеринг».

Проблемы у сервиса появились, когда стали открываться новые каршеринги, практикующие демпинговую политику. В итоге автопарк TimCar в 570 машин перестал себя оправдывать. Сейчас его сократили до 154 автомобилей марки Renault нескольких моделей, от Nissan Almera решили отказаться.

В компании объяснили также, что Зеленоград — самая дорогая в плане обслуживания зона из всех, что есть у TimCar.

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