Первый открывшийся в Зеленограде сервис поминутной аренды автомобилей TimCar сокращает парк автомобилей и зоны обслуживания. В Зеленограде у него останется всего одна парковка.

Раньше автомобили TimCar можно было взять в аренду или припарковать почти в каждом районе города.

С 31 декабря TimCar сократит свое присутствие в Зеленограде, оставив для завершения аренды одну парковку. Где она будет, пока неизвестно. Но скорее всего — на Центральной площади, на парковке между ДК и префектурой.

«У Крюково машины простаивают. Люди доезжают до станции — и всё, машины встают», — пояснил Zelenograd.ru администратор сообщества «Подслушано каршеринг». А площадка возле ДК — это центр города с удобным выездом на Ленинградку и М11.

Таким образом автомобиль можно будет использовать только для долгих поездок, — говорят в TimCar. А сейчас зачастую машину арендуют, чтобы доехать до соседнего района, такая поездка стоит 50-70 рублей — компании это невыгодно, считает эксперт «Подслушано каршеринг».

До конца года каршеринг отменит также утреннюю скидку, вернется тариф 7 рублей минута. Останется программа лояльности и «ночное ожидание».

Как говорят в TimCar, причиной сокращения автопарка стала демпинговая политика новых каршерингов. «Мы хотели сделать простой недорогой (но без демпинга) каршеринг на автомобилях, наиболее соответствующих состоянию наших дорог. Когда автомобилей стало 570, через месяц стало понятно, что наши клиенты не ездят на Тимкаре в том объеме, который позволил бы поддерживать наш автопарк в оптимальном состоянии», — пояснили в компании.

А если в Зеленограде появится еще одна каршеринговая компания, то TimCar полностью уйдёт из города, знают в «Подслушано каршеринг».

TimCar — фактически единственный каршеринг, работающий в Зеленограде. Еще зона завершения парковки есть компании «Наш каршеринг», но у них парк состоит только из грузо-пассажирских фургонов Lada Largus. Массовых каршерингов — Яндекс.Драйв, Делимобиль, BelkaCar, Anytime — в Зеленограде пока нет.