Первый зеленоградский каршеринг TimCar («Тимкар») расширил свою парковочную зону до торгово-развлекательного центра «Зеленопарк». Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Каршеринг» во «ВКонтакте» и на сайте ТРЦ.

На официальной интернет-странице каршеринга новая парковочная зона пока не отмечена на карте.

У «Тимкара» несколько стоянок в спальных районах и на оживленных улицах Зеленограда, однако каршеринг не захватывает отдельные важные для горожан парковки: например, вдоль Сосновой аллеи со стороны спорткомплекса.

Стоимость аренды автомобилей у TimCar — 7 рублей за минуту, ожидание — 1,5 рубля. В поминутный тариф включено 90 километров пробега. Перепробег — 7 рублей за километр. При достижении расходов 2 000 рублей за сутки автоматически включается тариф «Просто день», в который входят 1 439 минут и 150 километров. С 23:00 до 07:59 действует бесплатная ночная парковка с арендной стоимостью автомобиля 7 рублей за минуту. Основные предлагаемые модели — «Рено Логан» и «Рено Сандеро». Недавно появились машины со скидкой — от 5,1 рубля за минуту.