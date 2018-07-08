Первый зеленоградский каршеринг TimCar («Тимкар») расширил свою парковочную зону до торгово-развлекательного центра «Зеленопарк». Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Каршеринг» во «ВКонтакте» и на сайте ТРЦ.
На официальной интернет-странице каршеринга новая парковочная зона пока не отмечена на карте.
У «Тимкара» несколько стоянок в спальных районах и на оживленных улицах Зеленограда, однако каршеринг не захватывает отдельные важные для горожан парковки: например, вдоль Сосновой аллеи со стороны спорткомплекса.
Стоимость аренды автомобилей у TimCar — 7 рублей за минуту, ожидание — 1,5 рубля. В поминутный тариф включено 90 километров пробега. Перепробег — 7 рублей за километр. При достижении расходов 2 000 рублей за сутки автоматически включается тариф «Просто день», в который входят 1 439 минут и 150 километров. С 23:00 до 07:59 действует бесплатная ночная парковка с арендной стоимостью автомобиля 7 рублей за минуту. Основные предлагаемые модели — «Рено Логан» и «Рено Сандеро». Недавно появились машины со скидкой — от 5,1 рубля за минуту.
Недавно в Зеленограде появился второй подобный сервис — «Наш каршеринг», чья парковочная зона также охватывает «Зеленопарк», «Ашан» и «Леруа Мерлен» в Ржавках.
В аренду предлагаются автомобили «Лада Ларгус» с механической коробкой передач: семиместные пассажирские мини-вэны и двухместные грузовые фургоны до 500 килограммов. Стоимость аренды — от 7 рублей в минуту. Аренда на сутки — 2 200 рублей (включено 100 километров, далее 7 рублей за километр). Бронирование на 10 минут бесплатное, далее — 2 рубля за минуту.
Чтобы пользоваться сервисом, надо скачать мобильное приложение «Наш» для App Store или Google Play.
Для TimCar — «Простой каршеринг» в App Store и «Московский каршеринг ТимКар» в Google Play.
С 2017 года еще несколько каршеринговых компаний тестировали Зеленоград на востребованность, но, несмотря на положительный результат, не появились в городе.
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