Компания «Наш каршеринг» запускает сервис краткосрочной аренды машин — пассажирских и грузовых — до конца недели. Брать и оставлять машины можно в пределах Зеленограда, зоны парковки будут по всему округу — там, где можно парковаться.

Об открытии Zelenograd.ru сообщили в группе «Подслушано каршеринг» и подтвердили в администрации компании. Предлагается пассажирский автомобиль «Лада Ларгус» на семь мест и грузовой фургон «Лада Ларгус». Грузовые перевозки ограничены только объемом — до 500 килограмм. Автомобили «Лада Ларгус» производят только с механической коробкой передач.

Стоимость аренды — от 7 рублей в минуту. Аренда на сутки — 2200 рублей (включено 100 километров, далее 7 рублей за км). Бронирование на 10 минут бесплатное, далее — 2 руб за минуту.

«Наш каршеринг» — один из первых подмосковных проектов аренды машин. Текущие зоны парковки: Королёв, Мытищи, Пушкино и Москва (до ВДНХ).

Чтобы пользоваться сервисом, надо скачать мобильное приложение «Наш» для App Store или Google Play.

Сейчас в Зеленограде работает каршеринг TimCar, предлагающий в аренду легковые автомобили.