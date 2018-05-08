Сервис краткосрочной аренды автомобилей TimCar откроет в Зеленограде зоны парковки 9 мая. Это означает, что можно будет брать и оставлять автомобиль не только в Москве, но и в Зеленограде.
Об этом в понедельник вечером сообщили в сообществе «Подслушано Каршеринг». Представитель компании подтвердил Zelenograd.ru начало работы в городе.
Зеленоград не будет полностью охвачен зонами парковки — сначала они появятся в наиболее популярных местах. Вероятно, это будут наиболее посещаемые места: возле станций, торговых центров, больших микрорайонов.
TimCar — относительно новый каршеринг (13-й в Москве), начал работать с января. Основу его автопарка составляют машины «Рено Логан» и «Рено Сандеро» с АКПП. В середине мая появятся «Ниссан Альмера». Сейчас автомобилей — 200. К началу лета обещают 300.
Стоимость аренды у TimCar — 7 рублей за минуту, ожидание — 1,5 рублей. Включено 90 километров пробега. Перепробег — 7 рублей за километр. При достижении расходов 2000 рублей, автоматически включается тариф «Просто день», в который включены 1439 минут и 150 километров. С 23:00 до 07:59 включается бесплатная ночная парковка — в это время стоимость ожидания 0 рублей, стоимость аренды 7 рублей за минуту. Недавно появились машины со скидкой — от 5,1 рубля за минуту.
Для начала использования, как и в других каршерингах, нужно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться — для этого нужен паспорт, водительские права и банковская карта. По промокоду PODCAR13 на счет положат 300 рублей. Мы протестировали регистрацию — проверка документов заняла около 15 минут. Это быстро.
Другие каршеринги тоже собираются приходить в Зеленоград. В компании «Делимобиль» ранее говорили Zelenograd.ru, что запуск намечен на 2018 год. BelkaCar проводила голосование о расширении зон аренды, в котором уверенно победил Зеленоград. YouDrive пригонял в Зеленоград машину для проверки востребованности.
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