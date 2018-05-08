Сервис краткосрочной аренды автомобилей TimCar откроет в Зеленограде зоны парковки 9 мая. Это означает, что можно будет брать и оставлять автомобиль не только в Москве, но и в Зеленограде.

Об этом в понедельник вечером сообщили в сообществе «Подслушано Каршеринг». Представитель компании подтвердил Zelenograd.ru начало работы в городе.

Зеленоград не будет полностью охвачен зонами парковки — сначала они появятся в наиболее популярных местах. Вероятно, это будут наиболее посещаемые места: возле станций, торговых центров, больших микрорайонов.

TimCar — относительно новый каршеринг (13-й в Москве), начал работать с января. Основу его автопарка составляют машины «Рено Логан» и «Рено Сандеро» с АКПП. В середине мая появятся «Ниссан Альмера». Сейчас автомобилей — 200. К началу лета обещают 300.