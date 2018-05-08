Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Первый каршеринг запускается в Зеленограде 08.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Сервис краткосрочной аренды автомобилей TimCar откроет в Зеленограде зоны парковки 9 мая. Это означает, что можно будет брать и оставлять автомобиль не только в Москве, но и в Зеленограде.

Об этом в понедельник вечером сообщили в сообществе «Подслушано Каршеринг». Представитель компании подтвердил Zelenograd.ru начало работы в городе.

Зеленоград не будет полностью охвачен зонами парковки — сначала они появятся в наиболее популярных местах. Вероятно, это будут наиболее посещаемые места: возле станций, торговых центров, больших микрорайонов.

TimCar — относительно новый каршеринг (13-й в Москве), начал работать с января. Основу его автопарка составляют машины «Рено Логан» и «Рено Сандеро» с АКПП. В середине мая появятся «Ниссан Альмера». Сейчас автомобилей — 200. К началу лета обещают 300.

Фото: Дмитрий Скоринов / Flickr

Стоимость аренды у TimCar — 7 рублей за минуту, ожидание — 1,5 рублей. Включено 90 километров пробега. Перепробег — 7 рублей за километр. При достижении расходов 2000 рублей, автоматически включается тариф «Просто день», в который включены 1439 минут и 150 километров. С 23:00 до 07:59 включается бесплатная ночная парковка — в это время стоимость ожидания 0 рублей, стоимость аренды 7 рублей за минуту. Недавно появились машины со скидкой — от 5,1 рубля за минуту.

Для начала использования, как и в других каршерингах, нужно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться — для этого нужен паспорт, водительские права и банковская карта. По промокоду PODCAR13 на счет положат 300 рублей. Мы протестировали регистрацию — проверка документов заняла около 15 минут. Это быстро.

Другие каршеринги тоже собираются приходить в Зеленоград. В компании «Делимобиль» ранее говорили Zelenograd.ru, что запуск намечен на 2018 год. BelkaCar проводила голосование о расширении зон аренды, в котором уверенно победил Зеленоград. YouDrive пригонял в Зеленоград машину для проверки востребованности.

Для каких поездок в основном вам нужен каршеринг?
В Москву (и по городу)
Только по Зеленограду
По Московской области
Проголосовали 216 человек
 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Военно-патриотический праздник для ветеранов и детей в Рузино Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, в Москве и Московской области Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама