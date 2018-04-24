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Каршеринг YouDrive пригнал машину в Зеленоград для проверки востребованности 24.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Каршеринговые компании экспериментируют с Зеленоградом. Сервис YouDrive поставил тестовую машину в Крюково, чтобы проверить востребованность. Это 4-местный Smart с роботизированной коробкой, стоимость проезда — 8 рублей в минуту.

Красный цвет метки на карте означает, что машину взять можно, но бросать ее возможно только внутри разрешённой зоны — то есть это только для поездки в Москву.

Фото: Александр Усольцев

Каршеринг (от английского car sharing) — сервис для аренды автомобилей через мобильное приложение. Система сама предложит вам ближайший автомобиль. Нужно забронировать его, прийти, сесть и поехать. Завершить аренду можно на любой разрешенной парковке, даже платной.

В Москве действует несколько каршеринговых компаний, но завершать аренду в Зеленограде пока нельзя. С учетом поминутной оплаты и небольших расстояний, некоторые поездки на каршеринговых машинах могут оказаться дешевле такси.

В прошлом году каршеринг BelkaCar проводил голосование о расширении зоны работы. Несмотря на уверенную победу Зеленограда, этого сервиса в нашем городе пока нет.

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Обсуждение
Pavel Romanov
Вчера, 13:14
Вот когда включат Зеленоград в зону, тогда и будет востребованность.
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