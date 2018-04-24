Каршеринг (от английского car sharing) — сервис для аренды автомобилей через мобильное приложение. Система сама предложит вам ближайший автомобиль. Нужно забронировать его, прийти, сесть и поехать. Завершить аренду можно на любой разрешенной парковке, даже платной.

В Москве действует несколько каршеринговых компаний, но завершать аренду в Зеленограде пока нельзя. С учетом поминутной оплаты и небольших расстояний, некоторые поездки на каршеринговых машинах могут оказаться дешевле такси.

В прошлом году каршеринг BelkaCar проводил голосование о расширении зоны работы. Несмотря на уверенную победу Зеленограда, этого сервиса в нашем городе пока нет.