Материалы проекта нового зеленоградского микрорайона опубликованы на портале «Активный гражданин». Здесь построят 20 многоэтажных домов, две школы, три детских сада, институт, десять деловых центров и четыре торговых комплекса. По расчетам проектировщиков, в новом микрорайоне будут жить около 10 тысяч человек.
Остатки промзоны ЦИЭ расположены возле Георгиевского проспекта, напротив 20-го микрорайона. Территория нового микрорайона — почти 71 гектар. Точных сроков начала и завершения строительства нет, пока определена его этапность.
На первом этапе планируется построить 5 жилых комплексов, школу на 650 мест, детский сад на 200 мест, многоуровневый паркинг на 1250 мест, 5 деловых центров с торговыми первыми этажами и подземными парковками, 3 торговых комплекса с открытыми парковками возле них, а также учебный комплекс — под ним понимается вуз. Возможно, здесь будут учебные отделения МИЭТа.
Одновременно будут строить улично-дорожную сеть: 5 проездов, 6 автобусных остановок, 4 светофора, отстойно-разворотную площадку для автобусов.
Второй этап — 3 жилых комплекса, детский сад на 200 мест, школа на 650 мест, 5 деловых центров, паркинг на 1250 мест и благоустройство с созданием парка площадью 6,5 Га. Остальные этапы не описаны — в планах еще один детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс. До начала строительства предстоит снести оставшиеся постройки бывшей промзоны.
Дома будут разной этажности — от 10 до 25. Планируется строительство четырех 25-этажных башен и двух 22-этажных. Остальные дома состоят из нескольких секций, Секции объединены нежилыми помещениями, в других домах такие помещения пристроены к домам.
Расчетное количество жителей нового микрорайона — 9425 человек, а рабочих мест — 11 775. Рабочие места появятся в жилищно-деловом центре, сообщил курирующий строительство зампрефекта Дмитрий Морозов. Он также отметил, что зеленоградцы напрасно опасаются количества «понаехавших» и привел в пример 17-й микрорайон. «Около 85% квартир в „Жемчужине Зеленограда“ было выкуплено именно зеленоградцами, в основном молодыми семьями, которым нужно было решить свой личный квартирный вопрос. Часть новоселов — из окрестностей Зеленограда и Москвы, и только 2-3% пришлось на долю иногородних», сказал Морозов.
Территория будущего микрорайона по площади сравнима с 20-м микрорайоном, плотно застроенным многоэтажными домами. 20-й микрорайон занимает 72 гектара земли, в нём живет, по официальным данным, около 10,5 тысяч жителей.
Кроме двух многоуровневых паркинга на 1250 мест каждый в планах застройки — автостоянка на 1956 машин с озеленённой крышей. На этой крыше будет парковая зона. Под сооружениями промзоны остается подземное пространство площадью почти 6 гектар. В перспективе его можно использовать как парковочное, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Но на данном этапе этот вопрос не обсуждается.
Какой номер будет у будущего микрорайона Зеленограда (где все микрорайоны имеют свои номера), пока неизвестно. В генплане он значится как ЦИЭ. Возможно, и традиционной для Зеленограда квартально-корпусной нумерации домов там не будет — как произошло в 17-м микрорайоне, где все дома имеют адрес по Георгиевскому проспекту. 21-й микрорайон будут строить в перспективе рядом с ЦИЭ.
Заявлено о выводе с территории будущей застройки существующего производственно-складского комплекса. По проектным данным, сейчас там работают 205 человек. Это означает, что инвестор застройки — ПТК «Зеленоградский» — будет договариваться с владельцами комплекса или о денежной компенсации, или предоставлении аналогичного участка за пределами ЦИЭ.
Электронные обсуждения проекта продлятся на «Активном гражданине» до 23 августа включительно. Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.
Одновременно будет обсуждаться изменение предыдущего проекта ЦИЭ. В новом увеличилась общая площадь застройки. Кроме того, надо поменять вид разрешенного использования участков — с производственного на жилое. Проект изменений обсуждается отдельно, правила участия те же.
В прежнем проекте застройки ЦИЭ планировалось построить несколько промышленно-производственных зданий. В новом о производстве не говорится.