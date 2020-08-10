Дома, люди и рабочие места

Дома будут разной этажности — от 10 до 25. Планируется строительство четырех 25-этажных башен и двух 22-этажных. Остальные дома состоят из нескольких секций, Секции объединены нежилыми помещениями, в других домах такие помещения пристроены к домам.

Расчетное количество жителей нового микрорайона — 9425 человек, а рабочих мест — 11 775. Рабочие места появятся в жилищно-деловом центре, сообщил курирующий строительство зампрефекта Дмитрий Морозов. Он также отметил, что зеленоградцы напрасно опасаются количества «понаехавших» и привел в пример 17-й микрорайон. «Около 85% квартир в „Жемчужине Зеленограда“ было выкуплено именно зеленоградцами, в основном молодыми семьями, которым нужно было решить свой личный квартирный вопрос. Часть новоселов — из окрестностей Зеленограда и Москвы, и только 2-3% пришлось на долю иногородних», сказал Морозов.

Территория будущего микрорайона по площади сравнима с 20-м микрорайоном, плотно застроенным многоэтажными домами. 20-й микрорайон занимает 72 гектара земли, в нём живет, по официальным данным, около 10,5 тысяч жителей.