Трем первым домам нового микрорайона присвоили адреса: Георгиевский проспект, дом 37 — корпуса 1, 2, 3 — вместо ожидаемых 1701, 1702. 1703. В таком виде они уже зарегистрированы в реестре объектов недвижимости. Это нарушает традиционную для Зеленограда нумерацию домов: «двузначный номер микрорайона + номер дома в микрорайоне». Объявляем общественную кампанию для изменения этого решения.
Принцип деления на микрорайоны был заложен еще при проектировании Зеленограда. В 1970-е годы в качестве эксперимента в городе была введена квартально-корпусная нумерация домов. По этой причине в основной части города большая часть адресов в городе не содержит названий улиц или площадей. Есть несколько домов с «уличной» нумерацией на Березовой аллее, улицах Гоголя, Заводской, площади Юности, но это скорее исключение.
Но в большинстве случаев в адресах зеленоградских жилых домов нет названия улицы или проспекта: сразу за словом «Зеленоград» идет трех- или четырехзначный номер корпуса (дома), который состоит из номера микрорайона (одна или две цифры)и двузначного номера дома. Логично было бы присвоить первым домам 17 микрорайона номера 1701, 1702, 1703.
Нюанс еще в том, что Георгиевского проспекта, на котором расположены новостройки, как такового нет — есть два изолированных участка дороги в старом и новом городе. Соединить их может развязка в Малино, но сроки ее строительства не определены. Поэтому адрес явно неудачный не только с точки зрения зеленоградских традиций, но и для собственников квартир в новых домах.
В префектуре нумерацию новостроек объяснили тремя распоряжениями департамента городского имущества (они не опубликованы) и отправили со всеми вопросами туда. Между тем, департамент только издает распоряжения о внесении в адресный реестр конкретного здания, а обосновывают присвоение адреса специалисты по территориальному планированию. Раньше этим занималось архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры, сейчас — подведомственное департаменту «МосгорБТИ». Собственники жилья могут подать туда заявление о присвоении или изменении адреса.
Чем руководствовались чиновники, неизвестно. Но полученными адресами недовольны сами собственники квартир. Один из них — Максим Л. — прямо написал, что такая адресация — культурная особенность Зеленограда. Мы приглашаем всех, кто считает необходимым сохранять традиционную для Зеленограда нумерацию домов, принять участие в общественной кампании. Пожалуйста, заполните форму — от вашего имени мы постараемся убедить власти изменить это решение.
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