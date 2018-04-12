Как устроена традиционная нумерация домов

Принцип деления на микрорайоны был заложен еще при проектировании Зеленограда. В 1970-е годы в качестве эксперимента в городе была введена квартально-корпусная нумерация домов. По этой причине в основной части города большая часть адресов в городе не содержит названий улиц или площадей. Есть несколько домов с «уличной» нумерацией на Березовой аллее, улицах Гоголя, Заводской, площади Юности, но это скорее исключение.

Но в большинстве случаев в адресах зеленоградских жилых домов нет названия улицы или проспекта: сразу за словом «Зеленоград» идет трех- или четырехзначный номер корпуса (дома), который состоит из номера микрорайона (одна или две цифры)и двузначного номера дома. Логично было бы присвоить первым домам 17 микрорайона номера 1701, 1702, 1703.

Нюанс еще в том, что Георгиевского проспекта, на котором расположены новостройки, как такового нет — есть два изолированных участка дороги в старом и новом городе. Соединить их может развязка в Малино, но сроки ее строительства не определены. Поэтому адрес явно неудачный не только с точки зрения зеленоградских традиций, но и для собственников квартир в новых домах.