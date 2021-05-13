Застройщик микрорайона ЦИЭ переделал проект под себя: больше высотного жилья, меньше парковок и мест в школах и детсадах. Началось его повторное обсуждение 13.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Строительство нового жилого комплекса на месте развалин промзоны возле Георгиевского проспекта обсуждалось в прошлом году. Но инвестор застройки — группа компаний ПИК — попросил мэрию не утверждать проект, а заказал новый. Рассказываем, что изменилось, и что исчезло из проекта.

Жильё

В прошлом проекте планировалось построить 20 жилых домов от 10 до 25 этажей. В том числе четырех 25-этажных и двух 22-этажных башен. Остальные дома — из нескольких секций, объединенных нежилыми помещениями, либо с нежилыми пристройками.

Сейчас в проекте тринадцать 25-этажных домов, двенадцать 9-этажных, два 15-этажных. В целом это шесть жилых комплексов, где дома объединены нежилыми помещениями. Суммарная площадь жилых помещений при этом не изменилась, а общая площадь застройки увеличилась за счет встроенно-пристроенных нежилых помещений — их будет больше.

Изменилось и расположение жилых домов. В прошлом проекте они находились по границе участка, образуя дугу. В новом — переставлены в центр микрорайона, а на периферию вынесены школы, детские сады и парковки. Большая озелененная парковка в центре участка исчезла, вместо неё спроектирован пешеходный бульвар, вдоль которого стоят офисные здания.

Школы, детсады, университет

Планировалось построить две школы на 1300 мест, три детских сада на 600 мест. Сейчас количество школьных мест — 1100, детсадовских — 500 (вместо трех построят два). Как и планировалось, детсады будут с бассейнами. Уменьшение количества мест согласовано застройщиком с департаментом образования, сообщили «Зеленоград.ру» в окружной администрации.

Планировалось также стоить здание для высшего образования. В прошлом проекте оно называлось университетом, велись переговоры об открытии здесь учебных отделений МИЭТа. Теперь от строительства университета отказались — его не будет.

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Парковки

Планировалось построить два многоуровневых паркинга на 1250 мест каждый и уличную стоянку на 1956 мест — итого 4456 машиномест. Сейчас в проекте многоуровневые паркинги на 2600 мест. Будут и уличные парковки, но сколько машин туда поместится, не сообщается — «в соответствии с действующими нормативами». Будут ли подземные гаражи в жилых домах, пока неизвестно.

Под сооружениями промзоны, которые сейчас сносят, остается подземное пространство площадью почти 6 гектар. В перспективе его можно использовать как парковочное.

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Количество жителей и работа

В прошлом проекте сообщалось о расчетном количестве жителей нового микрорайона и новых рабочих мест: 9425 и 11 775 соответственно. Рабочие места появятся в жилищно-деловом центре, сообщил ранее курирующий строительство зампрефекта Дмитрий Морозов. Он также отметил, что зеленоградцы напрасно опасаются количества «понаехавших» и привел в пример 17-й микрорайон. «Около 85% квартир в „Жемчужине Зеленограда“ было выкуплено именно зеленоградцами, в основном молодыми семьями, которым нужно было решить свой личный квартирный вопрос. Часть новоселов — из окрестностей Зеленограда и Москвы, и только 2-3% пришлось на долю иногородних», сказал Морозов.

В новом проекте суммарная площадь административно-офисной застройки увеличена — со 187 тысяч до 214 тысяч кв. метров. Также планируется строить четыре торговых центра. Как и в прошлом варианте застройки, они расположены возле Георгиевского проспекта.

Дороги и транспорт

Планировалось строить 5 проездов, 6 автобусных остановок, 4 светофора, отстойно-разворотную площадку для автобусов. Эти планы в целом остаются Сейчас в проекте три подземных пешеходных перехода — через Георгиевский проспект (между ЦИЭ и 20-м микрорайоном) и через объездную дорогу вокруг будущего микрорайона, — несколько уличных и восемь светофоров.

Существующие постройки

Еще год назад было заявлено о выводе с территории ЦИЭ существующего производственно-складского комплекса «Логистик-сити» и «Проминс». Это означает, что прежний инвестор застройки — ПТК «Зеленоградский» — должен был договориться с владельцами комплекса или о денежной компенсации, или предоставлении аналогичного участка за пределами ЦИЭ. Чем закончились эти переговоры, пока неизвестно, но в новом проекте эта территория никак не обозначена. Планы вывода сохраняются, подтвердили в окружной администрации.

А монументальные развалины несостоявшегося центра информатики и электроники должны снести до сентября.

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Почему вообще поменяли проект, если утвердили первый?

Потому что новым инвестором застройки ЦИЭ стала группа компаний ПИК. В Зеленограде ПИК построил 17-й микрорайон. У этой компании свои стандарты строительства жилья, и прошлый проект её не устроил. Электронное общественные обсуждения проекта застройки ЦИЭ проходили в августе 2020 года. Формально общественность его одобрила.

За одобрением общественности должно было последовать распоряжение правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории ЦИЭ. Но оно не вышло. ПИК обратился в мэрию с просьбой о переделке проекта, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Новый проект разработал по заказу ПИКа институт Генплана Москвы. Теперь он вынесен на общественные обсуждения.

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Где и кто может обсуждать новый проект?

Электронное обсуждение проходит на портале «Активный гражданин». Это два обсуждения: проекта планировки и изменений правил землепользования и застройки. Формально это одно и то же, а разделяют, потому что новый проект — это и изменение строительных параметров, и межевания, и расположения будущих зданий.

Обсуждение продлится до 25 мая включительно. Участвовать в нем могут живущие и работающие в районе Крюково, а также депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы.

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Краткая история ЦИЭ

ЦИЭ — нереализованный и заброшенный проект конца 80-х годов, предполагавший создание научно-производственного комплекса исследовательских институтов и предприятий по разработке и выпуску электроники. Именно для реализации проекта ЦИЭ в 1987 году к Зеленограду был присоединен поселок Крюково.

Вокруг территории и недостроенных объектов ЦИЭ многие годы шли судебные тяжбы. Спор Москвы и области за право распоряжаться этим участком разрешил в 2010 году Высший арбитражный суд РФ. В 1997 году власти Солнечногорского района передали участок акционерному обществу «Центр информатики и электроники», но год спустя правительство Москвы на базе незавершенных объектов ЦИЭ учредило своё акционерное общество — производственный торговый комплекс (ПТК) «Зеленоградский» — и спустя 12 лет успешно оспорило решение областных властей. Проигравшая сторона назвала это «рейдерским захватом». Участок был сдан в аренду группе «Гута». В прошлом году московские власти выкупили долю группы в 34%. 89% ООО «ЦИЭ» принадлежало ЗАО «Энгеотех», остальное — «ПТК «Зеленоградский». «Энгеотех» зарегистрирован по тому же адресу, что и «Гута».

Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года считался ПТК «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту городского имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.

В 2013 году зеленоградская администрация представила проект планировки ЦИЭ. Планировалось построить административно-деловые здания, спорткомплекс, торговый комплекс, 12 промышленно-производственных зданий, наземные гаражи-стоянки. Утверждение мэром этих планов воспринято окружными властями как возрождение былой научной славы. Но уже в 2014-м мэрия одобрила строительство жилья в новом проекте, объединяющем промзону ЦИЭ, 17 и 21 микрорайонов. В 2015-м на публичные слушания вынесли застройку ЦИЭ и 21-го микрорайона (17-й уже строил инвестор). Тогда в несуществующем и ныне 21-м планировалось построить девять домов на 5300 жителей, школу, два детсада, поликлинику, спорткомплекс, семь гаражей и другие социальные объекты. А в промзоне сохранить таможенный комплекс, построить шесть промышленно-производственных и три административно-деловых здания.

В 2018 году территорию ЦИЭ сдали в аренду на 30 лет. В 2019—2020-м был сделан новый проект застройки — преимущественно жилой, производственные и промышленные здания исчезли. В прошлом году стало известно, что строить микрорайон будет ПИК. Теперь ЦИЭ предлагается застроить по образцу уже известных проектов этой компании.

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Метки:
жилищное строительство, публичные слушания, микрорайон циэ
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