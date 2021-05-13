Строительство нового жилого комплекса на месте развалин промзоны возле Георгиевского проспекта обсуждалось в прошлом году. Но инвестор застройки — группа компаний ПИК — попросил мэрию не утверждать проект, а заказал новый. Рассказываем, что изменилось, и что исчезло из проекта.
В прошлом проекте планировалось построить 20 жилых домов от 10 до 25 этажей. В том числе четырех 25-этажных и двух 22-этажных башен. Остальные дома — из нескольких секций, объединенных нежилыми помещениями, либо с нежилыми пристройками.
Сейчас в проекте тринадцать 25-этажных домов, двенадцать 9-этажных, два 15-этажных. В целом это шесть жилых комплексов, где дома объединены нежилыми помещениями. Суммарная площадь жилых помещений при этом не изменилась, а общая площадь застройки увеличилась за счет встроенно-пристроенных нежилых помещений — их будет больше.
Изменилось и расположение жилых домов. В прошлом проекте они находились по границе участка, образуя дугу. В новом — переставлены в центр микрорайона, а на периферию вынесены школы, детские сады и парковки. Большая озелененная парковка в центре участка исчезла, вместо неё спроектирован пешеходный бульвар, вдоль которого стоят офисные здания.
Планировалось построить две школы на 1300 мест, три детских сада на 600 мест. Сейчас количество школьных мест — 1100, детсадовских — 500 (вместо трех построят два). Как и планировалось, детсады будут с бассейнами. Уменьшение количества мест согласовано застройщиком с департаментом образования, сообщили «Зеленоград.ру» в окружной администрации.
Планировалось также стоить здание для высшего образования. В прошлом проекте оно называлось университетом, велись переговоры об открытии здесь учебных отделений МИЭТа. Теперь от строительства университета отказались — его не будет.
Планировалось построить два многоуровневых паркинга на 1250 мест каждый и уличную стоянку на 1956 мест — итого 4456 машиномест. Сейчас в проекте многоуровневые паркинги на 2600 мест. Будут и уличные парковки, но сколько машин туда поместится, не сообщается — «в соответствии с действующими нормативами». Будут ли подземные гаражи в жилых домах, пока неизвестно.
Под сооружениями промзоны, которые сейчас сносят, остается подземное пространство площадью почти 6 гектар. В перспективе его можно использовать как парковочное.
В прошлом проекте сообщалось о расчетном количестве жителей нового микрорайона и новых рабочих мест: 9425 и 11 775 соответственно. Рабочие места появятся в жилищно-деловом центре, сообщил ранее курирующий строительство зампрефекта Дмитрий Морозов. Он также отметил, что зеленоградцы напрасно опасаются количества «понаехавших» и привел в пример 17-й микрорайон. «Около 85% квартир в „Жемчужине Зеленограда“ было выкуплено именно зеленоградцами, в основном молодыми семьями, которым нужно было решить свой личный квартирный вопрос. Часть новоселов — из окрестностей Зеленограда и Москвы, и только 2-3% пришлось на долю иногородних», сказал Морозов.
В новом проекте суммарная площадь административно-офисной застройки увеличена — со 187 тысяч до 214 тысяч кв. метров. Также планируется строить четыре торговых центра. Как и в прошлом варианте застройки, они расположены возле Георгиевского проспекта.
Планировалось строить 5 проездов, 6 автобусных остановок, 4 светофора, отстойно-разворотную площадку для автобусов. Эти планы в целом остаются Сейчас в проекте три подземных пешеходных перехода — через Георгиевский проспект (между ЦИЭ и 20-м микрорайоном) и через объездную дорогу вокруг будущего микрорайона, — несколько уличных и восемь светофоров.
Еще год назад было заявлено о выводе с территории ЦИЭ существующего производственно-складского комплекса «Логистик-сити» и «Проминс». Это означает, что прежний инвестор застройки — ПТК «Зеленоградский» — должен был договориться с владельцами комплекса или о денежной компенсации, или предоставлении аналогичного участка за пределами ЦИЭ. Чем закончились эти переговоры, пока неизвестно, но в новом проекте эта территория никак не обозначена. Планы вывода сохраняются, подтвердили в окружной администрации.
А монументальные развалины несостоявшегося центра информатики и электроники должны снести до сентября.
Потому что новым инвестором застройки ЦИЭ стала группа компаний ПИК. В Зеленограде ПИК построил 17-й микрорайон. У этой компании свои стандарты строительства жилья, и прошлый проект её не устроил. Электронное общественные обсуждения проекта застройки ЦИЭ проходили в августе 2020 года. Формально общественность его одобрила.
За одобрением общественности должно было последовать распоряжение правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории ЦИЭ. Но оно не вышло. ПИК обратился в мэрию с просьбой о переделке проекта, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Новый проект разработал по заказу ПИКа институт Генплана Москвы. Теперь он вынесен на общественные обсуждения.
Электронное обсуждение проходит на портале «Активный гражданин». Это два обсуждения: проекта планировки и изменений правил землепользования и застройки. Формально это одно и то же, а разделяют, потому что новый проект — это и изменение строительных параметров, и межевания, и расположения будущих зданий.
Обсуждение продлится до 25 мая включительно. Участвовать в нем могут живущие и работающие в районе Крюково, а также депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы.
ЦИЭ — нереализованный и заброшенный проект конца 80-х годов, предполагавший создание научно-производственного комплекса исследовательских институтов и предприятий по разработке и выпуску электроники. Именно для реализации проекта ЦИЭ в 1987 году к Зеленограду был присоединен поселок Крюково.
Вокруг территории и недостроенных объектов ЦИЭ многие годы шли судебные тяжбы. Спор Москвы и области за право распоряжаться этим участком разрешил в 2010 году Высший арбитражный суд РФ. В 1997 году власти Солнечногорского района передали участок акционерному обществу «Центр информатики и электроники», но год спустя правительство Москвы на базе незавершенных объектов ЦИЭ учредило своё акционерное общество — производственный торговый комплекс (ПТК) «Зеленоградский» — и спустя 12 лет успешно оспорило решение областных властей. Проигравшая сторона назвала это «рейдерским захватом». Участок был сдан в аренду группе «Гута». В прошлом году московские власти выкупили долю группы в 34%. 89% ООО «ЦИЭ» принадлежало ЗАО «Энгеотех», остальное — «ПТК «Зеленоградский». «Энгеотех» зарегистрирован по тому же адресу, что и «Гута».
Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года считался ПТК «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту городского имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.
В 2013 году зеленоградская администрация представила проект планировки ЦИЭ. Планировалось построить административно-деловые здания, спорткомплекс, торговый комплекс, 12 промышленно-производственных зданий, наземные гаражи-стоянки. Утверждение мэром этих планов воспринято окружными властями как возрождение былой научной славы. Но уже в 2014-м мэрия одобрила строительство жилья в новом проекте, объединяющем промзону ЦИЭ, 17 и 21 микрорайонов. В 2015-м на публичные слушания вынесли застройку ЦИЭ и 21-го микрорайона (17-й уже строил инвестор). Тогда в несуществующем и ныне 21-м планировалось построить девять домов на 5300 жителей, школу, два детсада, поликлинику, спорткомплекс, семь гаражей и другие социальные объекты. А в промзоне сохранить таможенный комплекс, построить шесть промышленно-производственных и три административно-деловых здания.
В 2018 году территорию ЦИЭ сдали в аренду на 30 лет. В 2019—2020-м был сделан новый проект застройки — преимущественно жилой, производственные и промышленные здания исчезли. В прошлом году стало известно, что строить микрорайон будет ПИК. Теперь ЦИЭ предлагается застроить по образцу уже известных проектов этой компании.