Жильё

В прошлом проекте планировалось построить 20 жилых домов от 10 до 25 этажей. В том числе четырех 25-этажных и двух 22-этажных башен. Остальные дома — из нескольких секций, объединенных нежилыми помещениями, либо с нежилыми пристройками.

Сейчас в проекте тринадцать 25-этажных домов, двенадцать 9-этажных, два 15-этажных. В целом это шесть жилых комплексов, где дома объединены нежилыми помещениями. Суммарная площадь жилых помещений при этом не изменилась, а общая площадь застройки увеличилась за счет встроенно-пристроенных нежилых помещений — их будет больше.

Изменилось и расположение жилых домов. В прошлом проекте они находились по границе участка, образуя дугу. В новом — переставлены в центр микрорайона, а на периферию вынесены школы, детские сады и парковки. Большая озелененная парковка в центре участка исчезла, вместо неё спроектирован пешеходный бульвар, вдоль которого стоят офисные здания.