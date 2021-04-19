Заброшенная территория ЦИЭ станет жилым микрорайоном — здесь планируют строить многоэтажные дома, социальные и коммерческие объекты. Сейчас ПИК объявил тендер на снос девяти нежилых строений. Это надземные и подземные постройки, включая коллектор и каркас основного здания Центра информатики и электроники. Общий объем сноса — около 400 тысяч кубометров.

В техническом задании будущему подрядчику подчеркивается: «Всё добытое на площадке — ваше». Вероятно, речь идет о большом объеме металла, который можно сдать в переработку. Подрядчик должен получить разрешение на снос, снести, вывезти строительный бой на полигон, убрать территорию. Сроки работ — с 1 июня по 1 сентября.

Это обычная практика. Например, на тех же условиях заказывают работы по санитарной рубке леса — подрядчик получает возможность забрать срубленные деревья себе и поэтому иногда даже доплачивает за право провести рубку. Цена вопроса в случае сноса ЦИЭ пока неизвестна — участники тендера сами должны предложить цену за выполнение работ.