Компания ПИК стала застройщиком нового микрорайона на месте несостоявшегося Центра информатики и электроники — это территория возле Георгиевского проспекта, напротив 20-го микрорайона. Но сначала надо снести монументальные остовы и перекрытия, стоящие здесь с 1980-х годов. Снос начнут в июне. По условиям объявленного конкурса, всё, что подрядчик найдет в этом месте, может забрать себе.
Заброшенная территория ЦИЭ станет жилым микрорайоном — здесь планируют строить многоэтажные дома, социальные и коммерческие объекты. Сейчас ПИК объявил тендер на снос девяти нежилых строений. Это надземные и подземные постройки, включая коллектор и каркас основного здания Центра информатики и электроники. Общий объем сноса — около 400 тысяч кубометров.
В техническом задании будущему подрядчику подчеркивается: «Всё добытое на площадке — ваше». Вероятно, речь идет о большом объеме металла, который можно сдать в переработку. Подрядчик должен получить разрешение на снос, снести, вывезти строительный бой на полигон, убрать территорию. Сроки работ — с 1 июня по 1 сентября.
Это обычная практика. Например, на тех же условиях заказывают работы по санитарной рубке леса — подрядчик получает возможность забрать срубленные деревья себе и поэтому иногда даже доплачивает за право провести рубку. Цена вопроса в случае сноса ЦИЭ пока неизвестна — участники тендера сами должны предложить цену за выполнение работ.
Четыре строения — производственно-складские комплексы, где сдают помещения в аренду, — пока не трогают. Застройщик должен договариваться с владельцами или о денежной компенсации, или предоставлении аналогичного участка за пределами ЦИЭ.
В 2018 году территорию ЦИЭ сдали в аренду на 30 лет. По первоначальным условиям, здесь должны были построить производственно-торговый комплекс. Но в итоге мэрия спроектировала жилой микрорайон. По площади (71 гектар) он сравним с соседним 20-м. По расчетам проектировщиков, в новом микрорайоне будут жить около 10 тысяч человек.
Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс (ПТК) «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью. По факту застраивать новый микрорайон Зеленограда будет ПИК.
Развалины ЦИЭ начали сносить еще в позапрошлом году, одну постройку с трудом снесли, а с другими, видимо, возникли проблемы. После окончательное зачистки участка там начнут строить жильё и дороги. Одновременно (или раньше) рядом со стройкой — между ЦИЭ и рекой Горетовка — будут устраивать зону отдыха с лыжероллерной трассой.