Земельный участок напротив 20 микрорайона с остатками каркасов цехов, бетонными блоками и засыпанными коллекторами передали в аренду на тридцать лет. Новый арендатор должен построить тут производственно-торговый комплекс.

ЦИЭ — Центр информатики и электроники, нереализованный и заброшенный проект конца 1980-х годов по созданию научно-производственного комплекса исследовательских институтов и предприятий по разработке и выпуску электроники и микроэлектроники. Именно для реализации проекта ЦИЭ в 1987 году к Зеленограду был присоединен поселок Крюково. Хотя научно-производственная часть проекта остановилась, жилищное строительство в «новом городе» продолжилось, превращая Зеленоград в спальный район Москвы. В наследство Зеленограду достались монументальные остатки промышленного недостроя.

Арендатором участка площадью 56 гектар, на котором расположены останки ЦИЭ с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая сейча продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 83,5 миллиона рублей. В документах аукциона указано, что ПТК «Зеленоградский» имеет обязательства в размере более 2 миллиардов рублей (на прошлый год) и ведет судебные процессы, связанные с правами третьих лиц на объекты незавершенного строительства, расположенные в промзоне ЦИЭ. Фирма «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске, основной род её деятельности — строительство.

В начале 2000-х участок ЦИЭ рассматривался как площадка для дальнейшего развития зеленоградской особой экономической зоны (ОЭЗ). Однако, в конце концов, правительство Москвы не смогло юридически «расчистить» этот участок для развития ОЭЗ (почитать о сути спора). В 2014 году власти решили комплексно осваивать заброшенную промзону — в частности, построить на участке ЦИЭ производственные, промышленные и административно-деловые здания, торговый комплекс. А по обе стороны от него — 17 и 21 микрорайон Зеленограда. Пока активно строится только 17 микрорайон.

Участок ЦИЭ, как и 21 микрорайон, и раньше планировалось застраивать за счет частных инвесторов. В проекте 21 микрорайона заложено строительство жилых многоквартирных домов на 5300 человек, поликлиники, школы, детского сада, православного храма, спорткомплекса, торгового центра, улично-дорожной сети. В постановлении правительства Москвы первый этап реализации проекта «рабочие места в ЦИЭ + жилье в 21 микрорайоне» — это снос заброшенных промышленных конструкций, гаражей, частных домов на улице Радиоцентр, строительство жилья, общественных зданий и инфраструктуры, а строительство промышленно-производственных объектов относится уже к следующему этапу. В промзоне будет сохранен таможенный комплекс, построены три здания административно-делового назначения общей площадью свыше 210 тысяч квадратных метров и шесть зданий — промышленно-производственного назначения общей площадью более 440 тысяч квадратных метра.