В новом ЖК в 17 микрорайоне «Жемчужина Зеленограда» 85 процентов квартир купили жители Зеленограда, 2-3 процента — иногородние, остальные — из «окрестностей Зеленограда и Москвы». Об этом сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов, чтобы предупредить возможный негатив из-за планов построить на месте промзоны ЦИЭ новый микрорайон.

«У тех горожан, кто уже обеспечен своим жильем, строительство новых кварталов нередко вызывает негативные эмоции — мол, „понаедут“. Пример 17-го микрорайона показывает, что это не так. Так что о массово „понаехавших“ речь не идет, и новый квартал примет в квартиры, в основном, зеленоградцев», — сказал он.

По данным застройщика, квартиры в жилом комплексе «Зеленоград-сити» в 3 микрорайоне тоже купили, по большей части, местные жители: на их долю пришлось 90 процентов всех квартир. Как именно были получены эти данные по обоим ЖК, не уточняется.

Обсуждения проекта застройки ЦИЭ начнется 10 августа на портале «Активный гражданин». Принять участие в онлайн-обсуждении смогут жители района Крюково (14-23 микрорайоны) и работающие в этом районе. Здесь планируется построить 16 многоэтажных домов, школы на 1300 мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг. Ожидается, что в новом микрорайоне будет жить около 9400 человек, создадут около 11800 рабочих мест.