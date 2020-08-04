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Обсуждение проекта застройки ЦИЭ начнется 10 августа в электронном формате. Мэрия хочет построить здесь новый микрорайон 04.08.2020 ZELENOGRAD.RU

На месте заброшенной промзоны напротив 20-го микрорайона собираются построить жилой комплекс. 10 августа на портале «Активный гражданин» опубликуют проект планировки этой территории. Принять участие в онлайн-обсуждении смогут жители района Крюково (14-23 микрорайоны) и работающие в этом районе.

Промзона ЦИЭ — это остатки проекта Центра информатики и электроники. Два года назад её сдали в аренду на 30 лет. По первоначальным условиям, здесь должны были построить здесь производственно-торговый комплекс. Но в итоге мэрия решила иначе и спроектировала жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, в том числе школы и детсады, два многоуровневых гаража. Этот новый проект и будут обсуждать онлайн с 10 по 23 августа. На странице обсуждения должны разместить визуализацию проекта (картинки) и текстовое описание.

Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.

По новому проекту, микрорайон построят на земельном участке площадью почти 71 гектар. Раньше площадь арендуемого участка составляла 56 гектар. Суммарная площадь застройки составит 815 тысяч квадратных метров, из которых жилая — 405 тысяч. Кроме жилья, здесь построят школы на 1300 мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг. Ожидается, что в новом микрорайоне будет жить около 9400 человек, создадут около 11800 рабочих мест.

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Прежний проект застройки ЦИЭ обсуждали на публичных слушаниях не так давно, в 2015 году. Теперь площадь участка увеличилась на 15 гектар. Поэтому заочно будут обсуждать не только проект планировки территории, но и внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.

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Должны ли обсуждать проект строительства нового микрорайона все жители Зеленограда?
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Проголосовали 19 человек
Метки:
жилищное строительство, недвижимость, участок циэ, микрорайон 21
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Обсуждение
A T
1 час назад
Думаю, справедливо было бы по таким вопросам давать слово всем. Это же не голосование по благоустройству двора и тому подобное. Особенно учитывая весьма странное административное деление Зеленограда, когда, например, густонаселённое Крюково включает микрорайоны с 14 по 23, а Старое Крюково - только 8 и 9, но при этом значимую в масштабе всего Зеленограда промзону и немалую часть лесопарка, когда всё со всем в относительно компактном городе связано и на всё влияет.
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