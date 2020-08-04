Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.

По новому проекту, микрорайон построят на земельном участке площадью почти 71 гектар. Раньше площадь арендуемого участка составляла 56 гектар. Суммарная площадь застройки составит 815 тысяч квадратных метров, из которых жилая — 405 тысяч. Кроме жилья, здесь построят школы на 1300 мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг. Ожидается, что в новом микрорайоне будет жить около 9400 человек, создадут около 11800 рабочих мест.