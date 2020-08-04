На месте заброшенной промзоны напротив 20-го микрорайона собираются построить жилой комплекс. 10 августа на портале «Активный гражданин» опубликуют проект планировки этой территории. Принять участие в онлайн-обсуждении смогут жители района Крюково (14-23 микрорайоны) и работающие в этом районе.
Промзона ЦИЭ — это остатки проекта Центра информатики и электроники. Два года назад её сдали в аренду на 30 лет. По первоначальным условиям, здесь должны были построить здесь производственно-торговый комплекс. Но в итоге мэрия решила иначе и спроектировала жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, в том числе школы и детсады, два многоуровневых гаража. Этот новый проект и будут обсуждать онлайн с 10 по 23 августа. На странице обсуждения должны разместить визуализацию проекта (картинки) и текстовое описание.
Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.
По новому проекту, микрорайон построят на земельном участке площадью почти 71 гектар. Раньше площадь арендуемого участка составляла 56 гектар. Суммарная площадь застройки составит 815 тысяч квадратных метров, из которых жилая — 405 тысяч. Кроме жилья, здесь построят школы на 1300 мест, детские сады на 600 мест, университет, административные здания, торговые объекты, паркинг. Ожидается, что в новом микрорайоне будет жить около 9400 человек, создадут около 11800 рабочих мест.
Прежний проект застройки ЦИЭ обсуждали на публичных слушаниях не так давно, в 2015 году. Теперь площадь участка увеличилась на 15 гектар. Поэтому заочно будут обсуждать не только проект планировки территории, но и внесение изменений в правила землепользования и застройки.
Арендатором участка ЦИЭ с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 84 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.