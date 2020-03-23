На месте развалин ЦИЭ в Крюково собираются построить жилой комплекс. Посмотрите каким он может быть 23.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Два года назад заброшенную промзону напротив 20 микрорайона — остатки проекта Центра информатики и электроники — сдали в аренду на тридцать лет. Новый арендатор должен был построить здесь производственно-торговый комплекс. Но теперь столичные власти спроектировали жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, два многоуровневых гаража. Жильё и социальные учреждения собирались строить рядом, в будущем 21-м микрорайоне. О производственном строительстве пока ничего не говорится.

Проект планировки территории ЦИЭ опубликован в сообществе «ЗелАО Auto» со ссылкой на Москомархитектуру. Кроме жилья, здесь запроектировано строительство трех детских садов, двух школ по 650 мест, учебного корпуса университета, четырех торговых комплексов и нескольких деловых центров. Также в проекте два многоуровневых гаража на 2500 мест, а с учетом уличных парковок в микрорайоне будет 5500 машиномест. Неназванный застройщик обещает создать около 15 тысяч рабочих мест в новом микрорайоне.

В Москомархитектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что действительно выполнен новый проект планировки бывшей промзоны ЦИЭ, но будущий 21-й микрорайон — его планировали строить на соседнем участке, — сюда не входит. Проект должна рассмотреть градостроительно-земельная комиссия (её возглавляет мэр Сергей Собянин), и в случае одобрения его обсудят на публичных слушаниях в Зеленограде. Их планируется провести этим летом.

Арендатором участка площадью 56 гектар, на котором расположены останки ЦИЭ, с 1999 года было ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Участок и был основным активом компании, которая в 2018 году продала все свои акции ООО «Рига Лето» за 83,5 миллиона рублей. «Рига Лето» зарегистрирована в Красногорске и занимается риелторской деятельностью.

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Проект застройки промзоны ЦИЭ у Георгиевского проспекта и 21-го микрорайона между ЦИЭ и Кутузовским шоссе обсуждали на публичных слушаниях в 2015 году. Тогда в 21-м планировалось построить девять домов на 5300 жителей, школу, два детсада, поликлинику, спорткомплекс, семь гаражей и другие социальные объекты. А в промзоне сохранить таможенный комплекс, построить шесть промышленно-производственных и три административно-деловых здания. Тогда тоже обещали 15 тысяч рабочих мест и 5600 машиномест.

Предполагалось сначала снести развалины ЦИЭ, затем приступить к строительству жилья, социальных и коммерческих объектов, а на втором этапе построить основную массу промышленно-производственных зданий.

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Центр информатики и электроники, нереализованный и заброшенный проект конца 1980-х годов по созданию научно-производственного комплекса исследовательских институтов и предприятий по разработке и выпуску электроники и микроэлектроники. Именно для реализации проекта ЦИЭ в 1987 году к Зеленограду был присоединен поселок Крюково. Хотя научно-производственная часть проекта остановилась, жилищное строительство в «новом городе» продолжилось, превращая Зеленоград в спальный район Москвы. В наследство Зеленограду достались монументальные остатки промышленного недостроя.

С 1999 года промзоной владело коммерчески провальное ОАО «Производственно-торговый комплекс «Зеленоградский», 100% акций которого принадлежит департаменту имущества Москвы. Вокруг территории и недостроенных объектов ЦИЭ многие годы шли судебные тяжбы. В начале 2000-х участок ЦИЭ рассматривался как площадка для дальнейшего развития зеленоградской особой экономической зоны (ОЭЗ). Однако, в конце концов, правительство Москвы не смогло юридически «расчистить» этот участок для развития ОЭЗ (почитать о сути спора). В 2014 году власти решили комплексно осваивать заброшенную промзону — в частности, построить на участке ЦИЭ производственные, промышленные и административно-деловые здания, торговый комплекс. А по обе стороны от него — 17 и 21 микрорайон Зеленограда. 17-й почти построен.

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Метки:
жилищное строительство, недвижимость, участок циэ, микрорайон 21
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