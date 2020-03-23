Два года назад заброшенную промзону напротив 20 микрорайона — остатки проекта Центра информатики и электроники — сдали в аренду на тридцать лет. Новый арендатор должен был построить здесь производственно-торговый комплекс. Но теперь столичные власти спроектировали жилой комплекс: 16 многоэтажных домов, 36 нежилых зданий, два многоуровневых гаража. Жильё и социальные учреждения собирались строить рядом, в будущем 21-м микрорайоне. О производственном строительстве пока ничего не говорится.

Проект планировки территории ЦИЭ опубликован в сообществе «ЗелАО Auto» со ссылкой на Москомархитектуру. Кроме жилья, здесь запроектировано строительство трех детских садов, двух школ по 650 мест, учебного корпуса университета, четырех торговых комплексов и нескольких деловых центров. Также в проекте два многоуровневых гаража на 2500 мест, а с учетом уличных парковок в микрорайоне будет 5500 машиномест. Неназванный застройщик обещает создать около 15 тысяч рабочих мест в новом микрорайоне.

В Москомархитектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что действительно выполнен новый проект планировки бывшей промзоны ЦИЭ, но будущий 21-й микрорайон — его планировали строить на соседнем участке, — сюда не входит. Проект должна рассмотреть градостроительно-земельная комиссия (её возглавляет мэр Сергей Собянин), и в случае одобрения его обсудят на публичных слушаниях в Зеленограде. Их планируется провести этим летом.