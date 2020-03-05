В 17-м микрорайоне достроили все жилые дома 05.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Все 13 корпусов нового зеленоградского микрорайона ввели в эксплуатацию. В них 5241 квартира. Первый детский сад обещают открыть в сентябре, второй детсад и школу обещают достроить в декабре.

Об окончании жилой застройки 17-го микрорайона «Жемчужина Зеленограда» сообщает Москомстройинвест. Этот район — инвестиционный проект, застройку начинала компания «Мортон», вошедшая впоследствии в группу компаний «ПИК», сейчас застройщик — «Прометей Сити». В феврале получено разрешение на ввод в эксплуатацию четырех последних домов — корпуса 1, 2, 3, 4 дома 33 по Георгиевскому проспекту. В 17-м микрорайоне нет традиционной для Зеленограда квартально-корпусной нумерации домов.

Ввод в эксплуатацию — это ещё не заселение жильцов, а факт завершения стройки и подключения домов к коммуникациям. Нужно еще благоустроить территорию, запустить лифты, электричество и воду, заключить договоры на обслуживание с поставщиками коммунальных услуг, и уже после этого начинать заселение.

В микрорайоне достроен детский сад на 220 мест, но пока не открыт — обещают к сентябрю. Второй детсад на 250 мест и школу на 1100 мест, по планам «ПИК», введут в эксплуатацию в декабре. Тогда, возможно, их откроют к сентябрю следующего года. А многоуровневый паркинг, строительство которого всё же пробили местные жители, — к декабрю следующего года.

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Также возле 17-го микрорайона — за хосписом — строится спорткомплекс с бассейном. Этот участок сдали в аренду два года назад. Строительство идёт, планировалось завершить его к лету этого года. По проекту, в здании должны быть четыре бассейна — 25-метровый бассейн, два детских и гидромассажный. Но что будет там в реальности, неизвестно. Напротив 14-го микрорайона строят похожий спорткомплекс. В первоначальном проекте там был бассейн, а потом он исчез из официальных сообщений.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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