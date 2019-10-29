Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить на улице Александровке. Обещали сделать футуристический фасад, но на стройплощадке представлен другой проект. Год назад в мэрии говорили, что будет бассейн, а теперь о бассейне ни слова.
Рядом с будущим ФОКом находится православная церковь, подстанция «скорой помощи» и пожарная часть. На участке появился забор, ведутся земляные работы. Поставлен информационный щит, на котором будущий спорткомплекс выглядит иначе, чем в утвержденном Москомархитектурой проекте. В частности, не просматривается «3D-фасад из зеленых металлических ламелей, похожих на лесную чащу».
По замыслу властей, в ФОКе общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров на первом этаже разместятся детский и взрослый бассейны, отдельный бассейн для занятий аквааэробикой, сауна, душевые, раздевалки. На втором этаже устроят залы для волейбола и баскетбола, на третьем — спортзалы с тренажерами. В здании будет и подземная часть. Это обещали в прошлом году. Но в этом году в официальном сообщении Мосгосстройнадзора о бассейне ни слова — только о спортивных залах. Добавляется, что возле ФОКа сделают экопарковку на 56 машин, устроят проезды и пешеходные дорожки, поставят скамейки, высадят деревья и кустарники.
Власти пытались найти инвестора для строительства бассейна в промзоне Александровка несколько раз, начиная с 2014 года, и он все-таки нашелся в 2017-м. Победитель торгов — ООО «Базис» — фирма сама по себе ничем не примечательная, но через своих владельцев связана с известными в Зеленограде компаниями и предпринимателями. В префектуре были уверены, что в «новом» городе появится «полноценный ФОК с полноценным бассейном».
Точные намерения инвестора и властей относительно бассейна будем выяснять. Бассейн в районе Крюково — больная тема. Ещё один спортивный центр с бассейном запланирован в рамках реконструкции 19-го микрорайона, но когда его построят, неизвестно — пока обсуждают только проект планировки территории.