Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить на улице Александровке. Обещали сделать футуристический фасад, но на стройплощадке представлен другой проект. Год назад в мэрии говорили, что будет бассейн, а теперь о бассейне ни слова.

Рядом с будущим ФОКом находится православная церковь, подстанция «скорой помощи» и пожарная часть. На участке появился забор, ведутся земляные работы. Поставлен информационный щит, на котором будущий спорткомплекс выглядит иначе, чем в утвержденном Москомархитектурой проекте. В частности, не просматривается «3D-фасад из зеленых металлических ламелей, похожих на лесную чащу».