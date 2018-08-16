Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Александровка, напротив 14 микрорайона, не раньше 2021 года. Фасад здания будет выполнен в футуристическом стиле, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Проектное решение утвердила Москомархитектура. Рядом с будущим футуристическим ФОКом расположен православный храм. Участки между храмом, ФОКом и пожарной частью отведены под строительство гостиницы и медицинского центра — это утверждено проектом планировки коммунальной зоны Александровка.

Спорткомплекс будет трехэтажным, общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут детский и взрослый бассейны, отдельный бассейн для занятий аквааэробикой, сауна, душевые, раздевалки. На втором этаже устроят залы для волейбола и баскетбола, на третьем — спортзалы с тренажерами.



Власти пытались найти инвестора для строительства бассейна в промзоне Александровка несколько раз, начиная с 2014 года, и он все-таки нашелся в 2017. Победитель торгов — ООО «Базис» — фирма сама по себе ничем не примечательная, но через своих владельцев связана с известными в Зеленограде компаниями и предпринимателями. В префектуре уверены, что в «новом» городе появится «полноценный ФОК с полноценным бассейном».