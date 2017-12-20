В ноябре участок земли напротив 14 микрорайона был сдан в аренду под строительство спорткомплекса с бассейном. Размеры бассейна нигде не зафиксированы, но в префектуре считают, что он будет нормальным.



Об этом заявил первый зампрефекта Алексей Михальченков, назвавший физкультурно-оздоровительный комплекс в промзоне Александровка одним из самых серьезных и долгожданных инвестиционных проектов. «Инвестор оставил приятное впечатление — он пришел строить в Зеленограде именно спортивный объект, а не большой магазин с „ванной“, — сказал Михальченков. — У нас есть уверенность, что в течение 2-3 лет в „новом городе“ появится полноценный ФОК с полноценным бассейном».

Торговля в новом комплексе будет, говорит Михальченков, но как «бонус», а не «основной акцент». Арендатор должен согласовать проект с окружной администрацией.

Участок площадью 6 тысяч кв. метров сдан в аренду ООО «Базис» — эта фирма сама по себе ничем не примечательна, но через своих владельцев связана с известными в Зеленограде компаниями и предпринимателями. Власти пытались найти инвестора для строительства бассейна несколько раз, начиная с 2014 года. Тогда начальная цена составляла 52,5 миллиона рублей. Параметры застройки были теми же. В 2015 году стоимость аренды снизили до 44 млн, затем торги назначали с той же ценой и отменяли. Желающих не было. Теперь стартовая цена аукциона начиналась с 12 миллионов рублей и в ходе торгов поднялась до 24.

Также бассейн планируется построить между башнями 1801А, Б и Панфиловским проспектом.