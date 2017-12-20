3 комментария
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В Крюково будет полноценный бассейн, а не «магазин с ванной». Зеленоградская администрация в этом уверена 20.12.2017 ZELENOGRAD.RU

В ноябре участок земли напротив 14 микрорайона был сдан в аренду под строительство спорткомплекса с бассейном. Размеры бассейна нигде не зафиксированы, но в префектуре считают, что он будет нормальным.

Об этом заявил первый зампрефекта Алексей Михальченков, назвавший физкультурно-оздоровительный комплекс в промзоне Александровка одним из самых серьезных и долгожданных инвестиционных проектов. «Инвестор оставил приятное впечатление — он пришел строить в Зеленограде именно спортивный объект, а не большой магазин с „ванной“, — сказал Михальченков. —  У нас есть уверенность, что в течение 2-3 лет в „новом городе“ появится полноценный ФОК с полноценным бассейном».

Торговля в новом комплексе будет, говорит Михальченков, но как «бонус», а не «основной акцент». Арендатор должен согласовать проект с окружной администрацией.

Участок площадью 6 тысяч кв. метров сдан в аренду ООО «Базис» — эта фирма сама по себе ничем не примечательна, но через своих владельцев связана с известными в Зеленограде компаниями и предпринимателями. Власти пытались найти инвестора для строительства бассейна несколько раз, начиная с 2014 года. Тогда начальная цена составляла 52,5 миллиона рублей. Параметры застройки были теми же. В 2015 году стоимость аренды снизили до 44 млн, затем торги назначали с той же ценой и отменяли. Желающих не было. Теперь стартовая цена аукциона начиналась с 12 миллионов рублей и в ходе торгов поднялась до 24.

Также бассейн планируется построить между башнями 1801А, Б и Панфиловским проспектом.

Верите ли вы, что в Крюково будет «полноценный бассейн», а не «магазин с ванной»?
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 15:15
Почему бы не построить бассейн в 17 или 23 микрорайоне? Там полно мест хороших. В 14 микрорайоне место не проходное, ну кто туда пойдет? Гаражи вокруг, депо локомотивное.
Kill Digit
Вчера, 16:44
В 14 микрорайоне место не проходное, ну кто туда пойдет?
Проходной будет в 18, рядом с атаком (рядом с остановкой путепровод).
Майкл Маерс
Вчера, 17:11
"Почему бы не построить бассейн в 17 или 23 микрорайоне?"

В этих районах так же не проходные места,они находятся на других краях Зеленограда и до них сложно добираться общественным транспортом.Да и районы эти идиотские.В 23-ем районе в квартире надо шёпотом говорить чтоб другие не слышали,потому что стены там из пенопласта и подземные парковки утопленные.Ну и какой идиот туда попрётся?
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