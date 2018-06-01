Участок площадью 6 тысяч квадратных метров на улице Александровка сдали в аренду под строительство ФОКа с бассейном в ноябре прошлого года, но его появления придется подождать года три.

О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Александровка в 2021 году рассказал электронной газете префектуры руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. А в 2019 году, по его словам, планируется построить ФОК с залами для теннисом, волейболом, баскетболом и аэробикой возле корпуса 1115. Бассейн он не упомянул.

Власти пытались найти инвестора для строительства бассейна в районе Крюково несколько раз, начиная с 2014 года, и он все-таки нашелся в 2017. Победитель торгов — ООО «Базис» — фирма сама по себе ничем не примечательная, но через своих владельцев связана с известными в Зеленограде компаниями и предпринимателями. В префектуре уверены, что в «новом» городе появится «полноценный ФОК с полноценным бассейном».



В районе Крюково сейчас работает только один бассейн — в фитнес-клубе «Физкульт Зеленоград» в корпусе 1801. В апреле власти сдали через торги в аренду участок земли в 17 микрорайоне, за хосписом, под строительство спорткомплекса с бассейном. Единственный участник аукциона, ООО «Фитнес», указал свой юридический адрес, совпадающий с адресом сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса». В администрации сети Zelenograd.ru сказали, что строительством не занимаются и планов на Зеленоград не имеют.



История со строительством спорткомплекса с бассейном в 11 микрорайоне тянется уже семь лет. По словам Николая Гуляева, его построят за счет внебюджетных источников финансирования. Значит ли это, что участок выставят на торги, не уточнил. Землю возле корпуса 1115 под строительство ФОКа пытались сдать в аренду 2013 году, но выигравший аукцион «Торговый дом «Орехово», видимо, передумал строить.