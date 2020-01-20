Детсад на 220 детей построили в новом зеленоградском микрорайоне. Он будет государственным. Запись детей пока не открыта.



Разрешение на эксплуатацию здания выдано застройщику Мосгосстройнадзором. «Этот детский садик инвестор передаст на баланс городу. Планируется, что юные жители микрорайона-новостройки, который активно заселяется, смогут пойти в детский сад в новом учебном году», — сообщил руководитель ведомства Олег Антосенко. Детсад трёхэтажный, с виду просторный, со всеми необходимыми помещениями, спортивной площадкой и верандами.

Сам застройщик — группа компаний «Пик» — обещал, что первый детский сад планируется ввести в эксплуатацию осенью 2019 года, а в третьем квартале этого года построить уже второй детсад на 250 мест. И в этом же году завершить строительство школы на 1110 мест.

Ввод в эксплуатацию не означает фактического открытия детского сада или школы — это лишь завершение строительных работ и их приёмка надзорным органом. Теперь здание надо передать городу, департамент образования должен назначить заведующую, она займётся набором персонала. Обычно параллельно продолжаются разные строительные доделки и отделка внутренних помещений.