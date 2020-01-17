Одни жители 17-го микрорайона ожесточенно спорят в чатах, нужны или нет парковки возле домов, и дорого ли платить 3500 рублей за уличную стоянку. «А как же постановление правительства Москвы №427, утверждающее проект планировки 17-го микрорайона, в котором прописано «строительство наземно-подземных многоуровневых паркингов общей ёмкостью не более 3570 машино-мест?» — спрашивают другие. Хотя бы и с формулировкой «предлагается» — но это документ, исполнение которого, похоже, никого не волнует.

На сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ) появилась петиция с требованием устроить необходимое количество парковочных мест в 17-м микрорайоне. В Своде правил СП 42.13330.2016 (пункт 11.31) «Градостроительство» говорится: «Требуемое число мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями настоящего свода правил» — и приводится таблица, согласно которой для жилого дома эконом-класса требуется 1,2 машино-места на квартиру, отмечает автор. Есть еще региональные (московские) нормативы, где приводится методика расчета минимального количества парковок для жителей: одно машиноместо на 80 квадратных метров дома (квадратный метр суммарной поэтажной площади здания), если строит инвестор. Если строит город — одно машиноместо на 90 кв.м.

В прошлом году житель микрорайона Андрей Царьков направлял в Генеральную прокуратуру РФ запрос-требование о проведении проверки по факту неисполнения упомянутого постановления мэрии, в части строительства паркингов. Оттуда обращение спустили в московскую прокуратуру, оттуда — в зеленоградскую, а местная отправила обращение префекту. То есть никакой прокурорской проверки не было. Из префектуры пришёл стандартный ответ. Да, в постановлении эти паркинги есть. Расчет мест для постоянного и временного хранения автомобилей выполнен в соответствии со строительными нормами и «полностью обеспечивает нормативную потребность населения в машиноместах». Далее повторяются слова застройщика — многоуровневые паркинги построят «при условии наличия устойчивого спроса на аренду парковочных мест со стороны жителей».

«Отсутствие 3570 мест в многоуровневых парковках — это слишком много, когда весь микрорайон спроектирован при сокращении парковочных мест около домов. И при понуждении людей покупать парковочные места на плоскостных парковках», — отмечает Царьков. Кроме того, застройщик не приводит каких-либо подтверждений своих слов о потенциальной невостребованности мест в обещанных паркингах, но при этом строит и планирует строить ещё платные уличные стоянки.



Похожая история была в 23-м микрорайоне, который также застраивал инвестор, — заявленное и одобренное на стадии обсуждения проекта строительство четырех гаражей-стоянок было отменено. Только вместо них построили два жилых дома. Но и в 19-м микрорайоне, который будет застраивать город, перспектива парковок плохая — даже при оптимистичных подсчетах.