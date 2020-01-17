Застройщик 17-го микрорайона обещал построить четыре многоуровневых паркинга на 3500 машин. Но вместо них сдаёт места на уличных стоянках за 3500 рублей в месяц. Еще одну платную стоянку построят летом. Жители нового района пытаются бороться за увеличение количества парковок письмами в инстанции и петициями.
Построены два платных наземных паркинга общей вместимостью 440 машино-мест. 280 из них сейчас арендованы. Летом планируется построить еще один на 158 машин, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе группы компаний «Пик». А что касается строительства многоуровневых паркингов — «сроки строительства будут корректироваться в соответствии с реальным спросом и запросами жителей». Строить их вообще или нет, решат весной.
Год назад застройщик объяснил, что «парковочные места пользуются низким спросом со стороны жителей комплекса» — поэтому обещанные большие гаражи-стоянки и не строят. И поэтому они исчезли из планировки микрорайона.
Если все три платные парковки заполнятся — это 598 машин. В 17-м микрорайоне заселены несколько многоэтажных (10-19 этажей) домов, а всего их будет 13. В построенных девяти домах — от 240 до 952 квартир. По самым приблизительным подсчетам, в 17-м микрорайоне уже живет не менее 10 тысяч человек. Уровень автомобилизации в Москве (соотношение личных машин и людей) по официальной статистике — примерно 350 машин на тысячу жителей. Итого — требуются те самые 3500 машино-места, если предположить, что все построенные дома заселены.
Пока жители ставят свои машины вдоль дороги, в проездах между домами и на тротуарах — в последнем случае могут приехать эвакуаторы и забрать автомобили за нарушение правил парковки. Микрорайон спроектирован по принципу «двор без машин», прямо у подъезда машину поставить нельзя.
Одни жители 17-го микрорайона ожесточенно спорят в чатах, нужны или нет парковки возле домов, и дорого ли платить 3500 рублей за уличную стоянку. «А как же постановление правительства Москвы №427, утверждающее проект планировки 17-го микрорайона, в котором прописано «строительство наземно-подземных многоуровневых паркингов общей ёмкостью не более 3570 машино-мест?» — спрашивают другие. Хотя бы и с формулировкой «предлагается» — но это документ, исполнение которого, похоже, никого не волнует.
На сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ) появилась петиция с требованием устроить необходимое количество парковочных мест в 17-м микрорайоне. В Своде правил СП 42.13330.2016 (пункт 11.31) «Градостроительство» говорится: «Требуемое число мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями настоящего свода правил» — и приводится таблица, согласно которой для жилого дома эконом-класса требуется 1,2 машино-места на квартиру, отмечает автор. Есть еще региональные (московские) нормативы, где приводится методика расчета минимального количества парковок для жителей: одно машиноместо на 80 квадратных метров дома (квадратный метр суммарной поэтажной площади здания), если строит инвестор. Если строит город — одно машиноместо на 90 кв.м.
В прошлом году житель микрорайона Андрей Царьков направлял в Генеральную прокуратуру РФ запрос-требование о проведении проверки по факту неисполнения упомянутого постановления мэрии, в части строительства паркингов. Оттуда обращение спустили в московскую прокуратуру, оттуда — в зеленоградскую, а местная отправила обращение префекту. То есть никакой прокурорской проверки не было. Из префектуры пришёл стандартный ответ. Да, в постановлении эти паркинги есть. Расчет мест для постоянного и временного хранения автомобилей выполнен в соответствии со строительными нормами и «полностью обеспечивает нормативную потребность населения в машиноместах». Далее повторяются слова застройщика — многоуровневые паркинги построят «при условии наличия устойчивого спроса на аренду парковочных мест со стороны жителей».
«Отсутствие 3570 мест в многоуровневых парковках — это слишком много, когда весь микрорайон спроектирован при сокращении парковочных мест около домов. И при понуждении людей покупать парковочные места на плоскостных парковках», — отмечает Царьков. Кроме того, застройщик не приводит каких-либо подтверждений своих слов о потенциальной невостребованности мест в обещанных паркингах, но при этом строит и планирует строить ещё платные уличные стоянки.
Похожая история была в 23-м микрорайоне, который также застраивал инвестор, — заявленное и одобренное на стадии обсуждения проекта строительство четырех гаражей-стоянок было отменено. Только вместо них построили два жилых дома. Но и в 19-м микрорайоне, который будет застраивать город, перспектива парковок плохая — даже при оптимистичных подсчетах.