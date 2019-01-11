«Парковочные места пользуются низким спросом со стороны жителей комплекса, — сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе застройщика. — Решение о строительстве многоярусных паркингов будет принято в начале 2020 года в зависимости от заполняемости плоскостных парковок». В компании отметили, что построенные корпуса обеспечены парковочными местами. Сейчас ведется строительство 10 корпуса, а всего в микрорайоне построят 13 жилых зданий.

Картинку на сайте «актуализировали в соответствии с текущими планами, дабы не вводить в заблуждение», ответил застройщик одному из новосёлов Антону Михайлову, который заявил о проблеме в Фейсбуке. «Представьте, вы берете квартиру с обещанием одной инфраструктуры в округе (возможно, это был значащий фактор при выборе района), а потом компания на ходу переобувается и говорит: «Ну мы пока сделаем вот так, а потом посмотрим — может вернемся к первоначальному плану. Но это не точно. А вы пока берите открытые места у нас в аренду» , — негодует Антон. По его подсчетам, потенциальное число парковочных мест уменьшено раза в три.

Похожая история была в 23 микрорайоне, который также застраивал инвестор, — заявленное и одобренное на стадии обсуждения проекта строительство четырех гаражей-стоянок было отменено. Только вместо них построили два жилых дома.

Проблема низкого спроса не только с многоуровневыми паркингами, но и с подземными гаражами в жилых домах. Например, в 20 микрорайоне там столько пустых мест, что в прошлом году паркинг сдали под большой центр дрессировки собак. А в новостройках 3 микрорайона подземными паркингами обеспечат только половину жителей. Остальным придётся ставить машины во дворах или на коммерческих плоскостных стоянках. Причем, какой будет спрос на подземные паркинги также неизвестно.