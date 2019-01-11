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Паркинги на 3500 машин исчезли из планировки 17 микрорайона 11.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Застройщик зеленоградского микрорайона — группа компаний «Пик» — изменила первоначальные планы строительства четырех многоуровневых гаражей-стоянок. Вместо них будут сдавать в аренду места на открытых уличных стоянках.

Паркинги на 3500 машин были в утвержденном в 2015 году проекте планировки 17 микрорайона. Теперь на сайте застройщика совсем другая картинка — на месте гаражей открытые стоянки.

«Парковочные места пользуются низким спросом со стороны жителей комплекса, — сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе застройщика. — Решение о строительстве многоярусных паркингов будет принято в начале 2020 года в зависимости от заполняемости плоскостных парковок». В компании отметили, что построенные корпуса обеспечены парковочными местами. Сейчас ведется строительство 10 корпуса, а всего в микрорайоне построят 13 жилых зданий.

Картинку на сайте «актуализировали в соответствии с текущими планами, дабы не вводить в заблуждение», ответил застройщик одному из новосёлов Антону Михайлову, который заявил о проблеме в Фейсбуке. «Представьте, вы берете квартиру с обещанием одной инфраструктуры в округе (возможно, это был значащий фактор при выборе района), а потом компания на ходу переобувается и говорит: «Ну мы пока сделаем вот так, а потом посмотрим — может вернемся к первоначальному плану. Но это не точно. А вы пока берите открытые места у нас в аренду» , — негодует Антон. По его подсчетам, потенциальное число парковочных мест уменьшено раза в три.

Похожая история была в 23 микрорайоне, который также застраивал инвестор, — заявленное и одобренное на стадии обсуждения проекта строительство четырех гаражей-стоянок было отменено. Только вместо них построили два жилых дома.

Проблема низкого спроса не только с многоуровневыми паркингами, но и с подземными гаражами в жилых домах. Например, в 20 микрорайоне там столько пустых мест, что в прошлом году паркинг сдали под большой центр дрессировки собак. А в новостройках 3 микрорайона подземными паркингами обеспечат только половину жителей. Остальным придётся ставить машины во дворах или на коммерческих плоскостных стоянках. Причем, какой будет спрос на подземные паркинги также неизвестно.

Если бы в шаговой доступности от вашего дома был бы крытый паркинг, купили бы вы место в нём?
Да, нашел бы деньги
Хотел бы, но денег нет
Нет, парковка во дворе меня вполне устраивает
Проголосовал 451 человек
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Обсуждение
Михаил Горюнов
Вчера, 12:58
Если в договоре прописаны условия с паркингом - такие изменения им могут очень дорого обойтись.
Если не прописаны - пусть пеняют на себя те, кто этот договор подписывал.
fred26 fred26
Вчера, 13:50
Забыли добавить в статью, что место на этих некрытых стоянках без охраны и ответственности за порчу стоило 4500 летом, потом 4000. Сейчас 3500 в месяц
Антон Михайлов
Вчера, 14:00
О, спасибо, что опубликовали :)
Kill Digit
Вчера, 15:00
Уже можно сказать обычная практика, но странно, что на этих местах не планируют построить ещё домов, как это было в 23 районе.
Если в договоре прописаны условия с паркингом - такие изменения им могут очень дорого обойтись.
Так ведь паркинг пока не отменён, но будет плоскостной и без крыши.


Проблема низкого спроса не только с многоуровневыми паркингами, но и с подземными гаражами в жилых домах. Например, в 20 микрорайоне там столько пустых мест, что в прошлом году паркинг сдали под большой центр дрессировки собак.
Очень удобная отмазка. Задрать цены под потолок и не заключать ни с кем договора, а потом заявить, что территория не рентабельна и сдать комерсантам за куда больший куш/кэш.
Дмитрий n3ro
Вчера, 16:09
Классика жанра. Обещали 1, а получили 0.5. Ну так пейте дальше свои 0.5 =)))
Обожаю любой бизнес в нашей стране. Каждый день он демонстрирует свое истинное лицо.
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